La CGT denuncia presiones en la Justicia

En Azopardo 802 admiten el golpe tras el fallo adverso por la reforma laboral, pero dicen que esperaban una decisión de este estilo. Advierten que todavía no se definió si la ley es inconstitucional o no. Ahora preparan la respuesta jurídica y política, en la que la marcha del 30 de abril gana relevancia.

La decisión de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de suspender los efectos de la cautelar que frenó 82 artículos de la reforma laboral cayó como un balde de agua fría en la CGT. Mientras asimilan el golpe, deslizan que hubo presiones en la Justicia y discuten cuál será la respuesta política y jurídica. Se espera una reunión de su cúpula para las próximas horas.

"El golpe es duro", admitieron dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT). Es que el fallo afecta el corazón de la estrategia cegetista para frenar la reforma laboral. Tras perder la discusión política en el Congreso, apostaron casi todas sus cartas a la vía judicial. “No nos equivocamos en ningún paso”, había celebrado Cristian Jerónimo, cosecretario General de la CGT, cuando el juez laboral Raúl Ojeda suspendió buena parte de la ley el 30 de marzo. Las sonrisas y la confianza que reinaban en Azopardo 802 cambiaron este jueves.

La primera reacción fue la desconfianza. "Cuando vos tenés cautelares sabés cómo se mueve el mundo judicial. Estaba dentro de las perspectivas", admitió a Ámbito el secretario de Prensa de la CGT, Horacio Arreceygor. En la misma línea, dentro del triunvirato, denunciaron que "en la semana el Gobierno se juntó con los jueces y evidentemente hubo apriete". Otros deslizaron que "algunos jueces de esa sala (VIII de Apelaciones del Trabajo) pidieron extensiones superada la edad, y eso lo concede el Ejecutivo".