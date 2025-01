La chicana de Lemoine a Victoria Villarruel: "Pasanos el CBU, así le donamos"

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, cargó nuevamente contra Victoria Villarruel, esta vez por los sueldos de funcionarios. En varios posteos en su cuenta de la red social X (ex Twitter) durante este sábado, la legisladora del oficialismo ironizó sobre el comentario de la vicepresidenta, en el que afirmó que gana "2 chirolas" por su cargo.

Con imágenes armadas en IA, comentarios propios y reposteos de otros mensajes de seguidores, Lemoine aprovechó para cuestionar con dureza a Villarruel. Uno de los mensajes más fuertes es el que se ve una imagen de la vice, con una alcancía: "Pasanos el CBU así le donamos!", escribió la diputada de LLA.

La legisladora aprovechó las recientes declaraciones de la segunda de Javier Milei en su Instagram, donde se quejaba de no tener un sueldo digno para la función que ocupa. Ante esto, Lilia lanzó: "Vicepresidente Villarruel, su afirmación de 'ganar 2 chirolas' insulta al 90% de los argentinos. Usted cobra como un diputado, que es un EXCELENTE SUELDO para un trabajador estatal. Nos votaron para ser mejores, no más de lo mismo", escribió en la red social X.

Y sumó: "No la arrobo porque hace meses me tiene bloqueada", insistiendo en su afrenta con la presidenta del Senado. Además, escribió: "Un síntoma de la casta no es ganar un gran sueldo; es ganar un gran sueldo y no darse cuenta; es vivir adentro de una nuez. Para un millonario es poco, pero un servidor público AUNQUE FUERA UN MILLONARIO, debería saber lo que ganan las personas para las que trabaja".

Finalmente, Lemoine lanzó una fuerte chicana, acompañada de una foto realizada con inteligencia artificial, donde se puede ver a Villarruel en condición de indigencia y con un cartel que dice: "Me pagan dos chirolas".

EL RECLAMO DE LA VICE

Cuando un usuario de Instagram le remarcó que las dietas de los senadores deberían estar congeladas todo el año, al igual que se hizo con el sueldo de los civiles que trabajan en la Armada, Villarruel acotó: "Yo pienso igual. Imaginate que mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad", disparó, sembrando nuevamente un conflicto con la administración libertaria, no solamente por indicar que su salario no es el esperado sino, además, por destacar los aumentos que azotan a los argentinos.

Luego, la vicepresidenta agregó: "No me autoriza el Estado a ganar un sueldo digno a mi función, pero algo es claro: sin Poder Legislativo, con todos sus problemas, nos convertimos en una dictadura, que es lo primero que hacen las tiranías".

Más tarde, ante una crítica de que la resolución del congelamiento podría haber sido desde enero de 2024, remarcando que "Martín Menem devolvió plata por los recortes", Villarruel fue categórica: "Martín aumentó en 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad por favor".

En otro comentario de un seguidor, la funcionaria que acompañó a Milei en el binomio de las elecciones de 2023 sumó: "Gano menos que el Presidente, los diputados, senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros, y así puedo seguir... no me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos".