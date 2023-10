"La Clérici labura en el Faena por 800 dólares la hora"

Ulises Jaitt reflotó tuits de Natacha Jaitt sobre Sofía Clérici que datan del 2017 y 2018, donde hacía referencia al tipo de trabajo que hacía la mediática que está en el fuego cruzado después de haber publicado fotos con Martín Insaurralde que los mostraban disfrutando de lujos en Europa.

“Siempre un paso adelante”, remarcó Ulises citando un tuit de Natacha de mayo de 2017 que respondía a una noticia sobre Gisela Berger y Daniel Scioli, y Sofía Clerici siendo la tercera en discordia. “Lo habrá enganchado en el Faena donde labura por 800 dólares la hora la Clérici”, había puedo Jaitt en aquel entonces.

Luego, Ulises republicó un intercambio que su hermana -que murió en febrero de 2019 en el salón de fiestas Xanadú, en Tigre, en circunstancias que aún se investigan- tuvo con la usuaria @BellaBiondaMia en marzo de 2018, donde la mediática también se refirió a Clérici.

La usuaria contó que seguía al doble de Bruce Willis y cuando éste le devolvió el follow, creyó realmente que era el actor de Hollywood. Entonces Natacha la cruzó entre risas: “Jajajajajaaj callate, peor el gato este que anduvo con Scioli, la tatuada... La Clérici o algo así, que se lo garchó gratis y subió foto diciendo que era Bruce Willis jajajajajajajaajajajajaj Muero”.

En otro tuit que reflotó el periodista, de agosto de 2012, Sofía le pedía a Natacha que le hiciera RT porque le habían cerrado la cuenta por subir una foto hot.

Sofía Clérici nació en San Nicolás, Buenos Aires, y se hizo conocida por estar en Animales Sueltos junto a Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni en el 2012. A partir de allí, al poco tiempo, comenzó a trabajar para Playboy y fue tapa de la revista.

Sin embargo, no es la primera vez que está vinculada con la política, ya que en 2017 se filtraron chats íntimos con Daniel Scioli, el gobernador bonaerense en aquel entonces. El funcionario estaba en pareja con Gisela Berger, y se había rumoreado que ella habría tenido sexo con él.

El político quedó involucrado en un escándalo ya que se terminó separando de su mujer, a punto de ser papá. Además, la ruptura había tenido varios condimentos: Sofía, la tercera en discordia, la noticia del embarazo y un supuesto pedido de aborto.

Posteriormente, la modelo intentó despegarse de la noticia del embarazo en el programa Combate (El Nueve), y dijo: "Esta chica salió a decir lo que le estaba pasando a ella, el estado que tenía ella. Después de lo que ella confesó, muchos me preguntaron si yo sabía. Yo no sabía y no tenía idea de su estado".

En su momento, se había dicho que los chats podrían ser por la marca de lencería de Sofía, pero ella lo desmintió: "¿Quién lo dijo eso? Yo no. O sea hablamos del tema, pero los chats son claros, estamos grandes...". De todas formas, negó haber tenido relaciones sexuales con él.

Actualmente, la morocha sigue con esta marca y vende lencería erótica por un sitio web, con precios de $3.000 hasta más de $35.000. También cuenta con una cuenta de OnlyFans, una plataforma por suscripción donde vende contenido erótico por un valor de 40 dólares. Allí, su nombre es Miss Playboy Tattoo Argentina.

Por otro lado, tiene más de 2.200.000 seguidores en su cuenta de Instagram y una gran cantidad de likes y comentarios en sus publicaciones.