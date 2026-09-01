La Comisión de Fomento celebró 26 años de creación institucional

El acto conmemorativo a una de las fechas más significativas de la historia de Cañadón Seco, tuvo lugar el lunes en el Auditorio Comunal y fue compartido por autoridades locales, invitados especiales y vecinos.

La génesis de esta comunidad de la zona norte de Santa Cruz se remonta a 1915 con el asentamiento de los primeros pobladores rurales y su desarrollo se potenció a partir de 1944 con el descubrimiento del petróleo.

No obstante siguió dependiendo de Caleta Olivia, hasta que en el año 2000 adquirió institucionalidad propia cuando el gobierno provincial le confirió el rango de Comisión de Fomento y se transformó el primer pueblo santacruceño del tercer milenio.

La ceremonia fue presidida por el jefe comunal Gabriel Galarza, acompañado por su equipo de gestión y contó con la asistencia del intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo y secretarios de su gabinete; la diputada provincial Patricia Urrutia; oficiales de reparticiones policiales; de la Unidad 18va.de Bomberos, de la Prefectura Naval y de diversas instituciones comunitarias que recibieron aportes económicos por parte de la comuna.

En ese marco Galarza y Carrizo firmaron un convenio de colaboración recíproca para difundir, promover y gestionar su potencial turístico, histórico y cultural, poniendo especialmente en valor la identidad hidrocarburífera que caracteriza a ambas localidades como ciudades estandartes de la actividad petrolera del norte santacruceño, destacando particularmente a Cañadón Seco como Capital Provincial del Petróleo.

Asimismo, se dio lectura detallada al trabajo desarrollado por todas las Direcciones de la Comuna en lo que va del presente año lo cual demando una inversión total de casi 3,6 mil millones de pesos.

PALABRAS ALUSIVAS

El discurso de Gabriel Galarza enmarcó reflexiones de facetas históricas, orgullo de identidad comunitaria, compromiso de gestión, templanza comunitaria, reflexiones sobre la lucha constante de progreso a pesar de tiempos difíciles y desafíos futuros.

Por ello citó que “este aniversario no es solamente una fecha en el calendario. Es una oportunidad para mirar lo que hemos construido, reconocer lo que hemos logrado y, sobre todo, renovar el compromiso con lo que todavía nos falta hacer”

“Y hoy tenemos una responsabilidad muy grande: sostener esa identidad, cuidar lo que tenemos y construir las condiciones para que las próximas generaciones puedan vivir, crecer y desarrollarse en nuestro pueblo”, subrayó.

El jefe comunal también tuvo palabras de elogio para su equipo de gestión y de todos los empleados y operarios, al señalar que “detrás de cada obra, de cada servicio, de cada actividad deportiva, cultural o social, de cada respuesta a un vecino y de cada proyecto que estamos llevando adelante, hay hombres y mujeres que todos los días ponen esfuerzo, compromiso y muchas veces también creatividad para hacer frente a una realidad que no es sencilla.

INVERSIONES ESTRATEGICAS

Más adelante puso de relieve que “administrar los recursos públicos nunca fue una tarea sencilla, pero mucho menos lo es cuando los presupuestos son limitados, cuando los costos aumentan, cuando las necesidades de nuestros vecinos crecen y cuando tenemos que tomar decisiones todos los días para establecer prioridades. Y esto quiero decirlo con absoluta claridad: cada peso del presupuesto comunal debe tener un destino concreto y una razón de ser, invertido estratégicamente”.

En los tramos finales de su alocución, tras enumerar otros logros y proyectos vinculados a salud, educación, cultura, obras deportes, recreación y turismo, entre otros múltiples ítems, afirmó que “queremos generar condiciones para que lleguen nuevas inversiones, fortalecer el comercio y las pequeñas y medianas empresas” para el desarrollo integral de la comunidad.

Y retomando el eje de la fecha evocativa, puso énfasis al señalar que “hace 26 años Cañadón Seco asumió el desafío de ser el pueblo del nuevo milenio. Hoy nosotros tenemos que asumir un nuevo desafío: hacer que ese sueño siga vigente y que este nuevo milenio encuentre a Cañadón Seco de pie, creciendo y mirando hacia adelante”.