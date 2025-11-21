La comuna acompañó nuevo aniversario del cuerpo bomberil

Autoridades de la comisión de fomento de Cañadón Seco participaron el jueves del acto conmemorativo al nuevo aniversario del Cuartel de Bomberos Nº 18 de esa localidad.

Se trata de una unidad creada el 19 de noviembre de 2008 que se consolidó como pilar fundamental para mitigar riesgos de incendios, intervenir en situaciones críticas y brindar asistencia inmediata ante cualquier emergencia local. Su labor diaria ha permitido mejorar los estándares de protección civil en Cañadón Seco.

La comisión de fomento expresó su reconocimiento a las y los bomberos de la dependencia, destacando su entrega, profesionalismo, formación continua y vocación de servicio.

Su presencia cotidiana garantiza la seguridad y el cuidado de los vecinos, reforzando su rol como uno de los cuerpos más valorados de la localidad.

Las autoridades renovaron el compromiso de trabajar articuladamente con el cuartel para fortalecer la prevención, mejorar los dispositivos de respuesta y consolidar políticas de protección civil.

La coordinación entre instituciones es considerada clave para seguir elevando la calidad de los servicios y garantizar el bienestar de la población.