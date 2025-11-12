Reparan dos sectores de pavimento intertrabado

La comisión de fomento de Cañadón Seco reparó dos sectores de pavimento intertrabado que presentaban hundimiento de adoquines, producto de filtraciones subterráneas.

Las intervenciones, a cargo de la Dirección de Obras y Mantenimiento de la comuna santacruceña, se realizaron en las esquinas de las calles Challaco y Caimancito, y Barrancas y Teodoro Ávila.

Según se informó, a partir de la inspección ocular realizada por el equipo técnico, se tomó la decisión de priorizar la seguridad vial y el cuidado del espacio público, impulsando un concurso de precios para “garantizar la transparencia en la contratación y la correcta utilización de los recursos de la comunidad”.

Los trabajos consistieron en el retiro de los adoquines de ambas zonas, la formalización de fajas de hormigón, la compactación del terreno y la posterior recolocación de los adoquines.

Además, en la esquina de Challaco y Caimancito se construirán dos rampas de hormigón para mejorar la accesibilidad de peatones y personas con movilidad reducida.

La obra fue adjudicada a la empresa Transporte Figueroa.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco