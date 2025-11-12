El Patagonico
Reparan dos sectores de pavimento intertrabado

La comisión de fomento de Cañadón Seco reparó dos sectores de pavimento intertrabado que presentaban hundimiento de adoquines, producto de filtraciones subterráneas.

Las intervenciones, a cargo de la Dirección de Obras y Mantenimiento de la comuna santacruceña, se realizaron en las esquinas de las calles Challaco y Caimancito, y Barrancas y Teodoro Ávila.

Según se informó, a partir de la inspección ocular realizada por el equipo técnico, se tomó la decisión de priorizar la seguridad vial y el cuidado del espacio público, impulsando un concurso de precios para “garantizar la transparencia en la contratación y la correcta utilización de los recursos de la comunidad”.

Los trabajos consistieron en el retiro de los adoquines de ambas zonas, la formalización de fajas de hormigón, la compactación del terreno y la posterior recolocación de los adoquines.

Además, en la esquina de Challaco y Caimancito se construirán dos rampas de hormigón para mejorar la accesibilidad de peatones y personas con movilidad reducida.

La obra fue adjudicada a la empresa Transporte Figueroa.

Fuente: Comuna de Cañadón Seco

