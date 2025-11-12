Rescatan a deportista náutico que era arrastrado por el viento

Una situación de emergencia se registró poco antes de las diez de la mañana de este miércoles frente a la costanera de Caleta Olivia.

Un hombre de más de cuarenta años fue arrastrado por el viento mar adentro cuando para practicaba stand up paddle (SUP), para lo cual se utiliza una tabla con un remo.

El mismo fue identificado como Franco Echeverría y no podía retornar por sus propios medios a la playa de pedregullo ya que el viento soplaba a intensidad de casi 50 km/h y lo había arrastrado casi tres millas náuticas.

Ante esta situación, persona que estaban en la costa alertaron a la Prefectura Naval, montándose un urgente operativo de rescate que también contó con la colaboración de integrantes del Club Náutico y de una empresa que desarrolla tareas en el muelle, la cual aportó una embarcación para ir en su búsqueda.

Finalmente, lograron alcanzarlo cerca de la monoboya petrolera y traerlo hasta la costa en buen estado de salud ya que tenía puesto un traje de neoprene.

