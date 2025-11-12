La Policía Provincial inauguró el Paseo de la Seguridad

El evento se realiza en el marco del 141° Aniversario de la Policía de Santa Cruz en instalaciones de gimnasio municipal “General Mosconi” de Caleta Olivia.

Fue inaugurado a media mañana de este miércoles con participación de diferentes dependencias de la fuerza de seguridad provincial y se extenderá hasta mañana, pudiendo ser visitado de 9 17.

La ceremonia de apertura contó con la presencia del intendente Pablo Carrizo, de miembros de su gabinete, del concejal Facundo Belarde, de miembros del Ministerio de Seguridad y de altos oficiales de la institución anfitriona, quienes coincidieron en destacar la importancia de estas iniciativas para acercar el trabajo institucional y fortalecer el vínculo con la sociedad.

PASEO1

En este marco, el secretario de Gobierno del municipio, Luis Melo, destacó la organización del evento y subrayó que se trata de una propuesta que permite conocer el servicio que presta cada área, su nivel de especialización, y también generar motivación en los más pequeños, quienes a futuro pueden elegir esta vocación.

Por su parte, el comisario mayor José Britos, jefe de la Dirección Zona Norte de la Policía de Santa Cruz, celebró la realización del encuentro y explicó que el objetivo principal es mostrar el trabajo interno.

En ese sentido comentó que “muchas áreas tienen trabajos específicos y queremos mostrarle a la sociedad el trabajo diario que tenemos como institución con sentido de pertenencia”.

Finalmente invitó a la comunidad a participar de esta nueva edición del Paseo de Seguridad que incluye exhibiciones de equipamiento, destrezas, desfiles, circuitos con motocicletas en el exterior del predio y demostraciones operativas, entre otras propuestas destinadas a toda la familia.

PASEO3

A modo de ejemplo, en el stand de la División Criminalistica, los visitantes pudieron conocer la manera que se toman huellas dactilares con utilización de reactivos.

En tanto, niños de jardines de infantes recorrieron un mini paseo de seguridad vial y el stand de bomberos, mientras que los grupos de Operaciones Rurales mostraron en su stand los elementos que se utilizan en su ámbito de operaciones.