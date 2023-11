La condición que Ventura le impuso a Rial para no divulgar dónde tiene sus ahorros

Luis Ventura se cansó de Jorge Rial y le hizo una fuerte y escandalosa advertencia. Mirando a cámara, le pidió que compadezca de su hija, Morena Rial, quien días atrás fue asaltada en Córdoba. En medio de su descargo, se arrodilló y rogó por una vivienda para la joven, que meses atrás se paseó por varios programas de TV para defenestrarlo asegurando que era un mal padre y estafador.

“Jorge, ya que soy tan amigo tuyo, ¿te puedo hacer un pedido público? Porque una vez vos me dijiste que cuidara a tus hijas, te quiero pedir por Morena y por tu nieto Francesco, comprales una casa. Ponela a nombre tuyo. Y si no te gusta la casa te queda, pero dale un techo a tu familia, no te vayas y te laves las manos dos meses para afuera”, le rogó. Sin embargo, segundos después su tono cambió y se volvió filoso.

“La guita vos la tenés. Si te olvidaste donde la tenés, yo te puedo decir dónde la tenés. Comprale una casita, la propiedad te queda, los impuestos se pagan, y tu hija y tu nieto van a tener un techo”, lanzó picantísimo. Por el momento, no se conocen las intenciones del exconductor de Intrusos, que pronto viajará a México para enfrentarse a un nuevo desafío personal.

Jorge Rial se va del país

Jorge Rial se irá de la Argentina. Después de haber pasado un año con severos problemas de salud y quedar involucrado en los escándalos de su hija Morena, que hizo terribles acusaciones sobre él, decidió trasladarse al exterior y está muy entusiasmado. Según contaron en LAM (América), le llegó una propuesta jugosa y difícil de rechazar, ya que se trata de un proyecto atractivo y que generará mucho interés.

“Se va a trabajar dos meses afuera. Va a ir a México a hacer podcast que tiene que ver con la historia. ¡Va a ser historiador! Lo producen en México, su productora y una empresa de ese país van a hacer historia latinoamericana. No contó todo el proyecto”, comentó Ángel De Brito.

Acto seguido, el conductor agregó: “Me dijo que, en principio, va a producir podcast para México y Colombia. El primero se estrenaría en enero y también va a hacer una miniserie, pero aclara que no se queda a vivir allá. Incluso me mandó algunos temas que van a tratar, el primero va a ser sobre el robo de la espada de Bolívar. Él me dijo que va a producir, pero supongo que también hará conducción”. Todavía no se sabe si su hija Rocío lo acompañará, aunque seguramente sí lo haga María del Mar Ramón, su novia escritora.