La cultura comunitaria se pone en marcha con los Talleres 2026

En el marco del Programa de Cultura Comunitaria impulsado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, se llevó a cabo este martes el acto de presentación oficial de los Talleres Culturales 2026. Se trata de una propuesta que se diversifica en distintos ejes, que abarca múltiples intereses y vocaciones, tales como recreación, oficios, música y canto, danzas y teatro, artes visuales y audiovisuales, además de letras y narración.

El acto contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; la secretaria de Cultura, profesora Liliana Peralta; el concejal Ariel Montenegro; autoridades del gabinete municipal; la directora de Gestión Cultural, Andrea Alberdi; la directora general de Gestión Interinstitucional y Patrimonio, Sonia Pereira; y los talleristas que forman parte fundamental de esta propuesta.

Macharashvili destacó que “estos lanzamientos reflejan el enorme trabajo que se realiza desde la Secretaría de Cultura. Todavía no se toma dimensión del alcance de estas actividades en todo el ejido municipal. Quiero agradecer la dedicación, la pertenencia y el compromiso de cada uno de los talleristas, que trabajan con una vocación enorme por el otro”.

Asimismo, remarcó el impacto social de los talleres al comentar que “mucha gente ha mejorado su calidad de vida a partir de estas propuestas, especialmente en el trabajo con adultos mayores. En los tiempos que vivimos, estos programas son fundamentales, por lo que vamos a seguir trabajando para mejorar las condiciones en las que se desarrollan”, indicó.

Por su parte, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, subrayó la importancia de “sostener estos espacios como ámbitos de encuentro, ya que, este programa tiene como eje brindar a nuestros vecinos y vecinas un abanico de propuestas para que los encuentros semanales sean aprovechados al máximo. La cultura es un derecho, y como tal debemos ejercerlo”.

Además, la funcionaria destacó el rol clave de los talleristas, al decir que “son el motor de este programa. No solo brindan capacitación, sino que generan espacios de intercambio, crecimiento y comunidad. Cada año se suman nuevas propuestas y seguimos abiertos a recibir iniciativas que fortalezcan esta red cultural”, puntualizó.

TODO PARA HACER EN TODA LA CIUDAD

Cabe destacar que la red cultural se hace presente en todo el territorio local, habitando espacios fundamentales de zona sur como PROCAP, La Esquina, Decornuad y la organización Nosotros También, junto a las vecinales de los barrios Pueyrredón, 9 de Julio, Stella Maris, Moure, La Floresta, Bella Vista Sur, Los Bretes, Malvinas Argentinas y San Isidro Labrador.

La presencia se consolida en el Centro de Día, el Centro Luis Braille y la red de CPB que incluye a los sectores Evita, Stella Maris, Máximo Abásolo, Isidro Quiroga, Los Grillitos y San Martín.

Asimismo, se llega a la Biblioteca Elum Duham, la Asociación Civil Somos Azules, la Catedral de Milagros y las vecinales de los barrios Quirno Costa, Pietrobelli, Juan XXIII, José Fuchs, 30 de Octubre, San Cayetano y Ceferino, sumando a la Dirección de Pueblos Originarios, Abrasoles, Pufolil, el Centro de Información Pública, el Centro Cultural Alfredo Sahdi y el CEPTur.

En zona Norte, la actividad se fortalece en los CPB de Palazzo, Don Bosco, Presidente Ortiz y Diadema, proyectándose en las vecinales de Standart Norte, Saavedra, Las Orquídeas, Mosconi, 25 de Mayo y el CCK 8.

El motor cultural también late en los barrios Sarmiento, Ciudadela, René Favaloro y el Centro de Jubilados Barrio Fontana, manteniendo una presencia vital en las sedes de los barrios Moreno, Próspero Palazzo, Divina Providencia, Rodríguez Peña, Laprida, Restinga Alí y el Centro de Encuentro de Km 8.

En cuanto a los talleres que se brindan, abarcan las siguientes disciplinas: tejido, pintura, tapiz, porcelana fría, reciclado, telar mapuche, origami, manualidades, mosaiquismo, cerámica, confección, cocina, repostería, carpintería, peluquería, teatro, música, violín, percusión, trombón, percusión, guitarra y bajo, saxofón, teclado, charango, vientos, guitarra, canto para niños, danzas, tango, folklore, zumba, flamenco, artes visuales y audiovisuales, escultura, expresión libre para niños, creación de obra en esténcil, artes visuales para niños, cine para niños, de guion cinematográfico para adultos y cine para adolescentes.

Para consultas, los interesados pueden acercarse a la vecinal correspondiente o bien consultar las redes de la Secretaría de Cultura o el Municipio.