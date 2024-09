La denuncia del árbitro Andrés Merlos tras el incidente con el presidente de Talleres

En un clima de creciente tensión tras la eliminación de Talleres de Córdoba ante Boca Juniors por la Copa Argentina, el árbitro Andrés Merlos rompió el silencio y ofreció su versión de los hechos acerca del altercado con el presidente de la T, Andrés Fassi. Según el juez principal, el encuentro en los vestuarios del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza se vio convulsionado cuando individuos armados, relacionados con el dirigente de Talleres, ingresaron al lugar.

“Fassi entró con dos personas, con un arma de fuego, amenazando. Lo único que faltaba es que meta el dedo en el gatillo y no sé si la estaría contando en este momento… Amenazaba, decía: ‘te vamos a matar, hijo de puta, nos vivís cagando’. Con un tono mexicano, parecía así. Yo le decía que venga al vestuario. Ahí estaba la policía, que puso los escudos”, comenzó el escalofriante relato Merlos.

El incidente, que tuvo lugar tras la derrota del equipo cordobés, en una tanda de penales, ya había sido ampliamente discutido. Fassi culpó al árbitro por lo que consideraba decisiones arbitrales perjudiciales para su equipo y afirmó haber sido agredido físicamente por Merlos. “Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres. Por qué lo hacía; no es la primera vez, ya van varias veces”, declaró el presidente, quien según sus palabras, tras una acalorada discusión, el árbitro lo golpeó en el rostro y también agredió al vicepresidente Hugo Gatti.

Sobre este punto, Merlos expresó: “Fassi es un generador de violencia. No sé por qué dice que yo le pegué, si él era el sacado. Yo tenía miedo, pero estaba tranquilo. Si yo le pegué una piña en un pómulo, ¿Por qué no lo mostraron?”.

Por su parte, Merlos aportó una perspectiva totalmente distinta. “Vinieron al vestuario y ahí me mostraron la culata de un arma. Yo soy militar y reconozco cuando veo un arma. Me la dejaron ver y me dijeron algo que yo lo sentí en tono amenazante. Empecé a gritar: ‘¡Tiene un arma, tiene un arma!’. Después se van y yo salgo diciendo al jefe del operativo que tenía un arma, que habían venido armados a mi vestuario”, agregó el árbitro en diálogo con DSports Radio.

“Lo único que faltaba es que uno de los custodios de este hombre apriete el gatillo. En el campo de juego no pasó absolutamente nada, el Cacique (Medina) y los jugadores entendieron, que fue una jugada muy fina. Todo lo generó Andrés Fassi, sólo él y las personas que estaban con él. No podemos permitir que esto siga pasando en nuestro fútbol con este hombre que ya tiene un antecedente, ya fue sancionado por AFA. Es un hecho muy lamentable, triste. Sinceramente, doloroso para el fútbol que ocurran este tipo de cosas. No hay explicación a lo que hace este hombre, se nota que tiene una impunidad...”, añadió Merlos.

Por último, respondió a la consulta si por estos actos pensó en dejar el arbitraje: “Sería darle la razón a la impunidad que tiene toda esta gente. Hicimos un buen partido más allá de alguna jugada puntual que podemos analizar. Esto se tiene que terminar, lo de este hombre (Fassi) se tiene que terminar. Es la segunda vez que lo voy a denunciar. Se tiene que terminar porque va a pasar algo, eso es lo que yo sentí, que peligraba mi vida, tenía un tipo al lado que no sabía quien era. Tienen tanto poder, no sé de dónde, que hacen estas cosas y, lamentablemente, siento que va a seguir pasando, que lo van a seguir haciendo”.

Las denuncias de violencia continuaron. Fassi, además de exponer los eventos, anticipó que llevará el caso a la justicia. “Va a tener una denuncia penal, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”, afirmó. El principal enojo del presidente de Talleres se originó por un gol validado a Boca Juniors que, según su criterio, debería haber sido anulado. Las imágenes no son claras, aunque dio la sensación que instantes previos al gol de Brian Aguirre la pelota había salido en su totalidad del campo de juego.

Fuente: Infobae