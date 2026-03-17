La desagradable explicación de Lilia Lemoine sobre el look de Javier Milei

Siempre atenta a los comentarios en X, y con una idea fija en la cabeza, la diputada libertaria contestó a una crítica sobre los pantalones del Presidente.

Si hay algo que Javier Milei puede dar por sentado es que contará con el apoyo de Lilia Lemoine, en el momento que sea. La prueba más reciente ocurrió este lunes a la madrugada, cuando la diputada libertaria ofreció una respuesta desopilante a las críticas sobre el look del Presidente en Madrid.

Todo comenzó con la foto de Javier Milei que compartió el periodista Horacio Torres a través de X, en la que se veía al mandatario vestido de manera pulcra de la cintura para arriba, con su saco, chaleco y corbata, y de manera desalineada en el resto de su atuendo.

La foto, además, dejaba en claro que el pantalón del Presidente no había pasado ni por la tintorería ni por el sastre, y que el mandatario viajó sin cinturón, o se olvidó de agregarlo a último momento.

"Somos estéticamente superiores", citó el autor del tuit al recordar las palabras del líder de La Libertad Avanza, que dieron pie a memes sobre el habitual look con cabellera rebelde que caracteriza a Javier Milei, o sobre su uso de zapatillas en vez de zapatos aún en ocasiones como la del fin de semana pasado, cuando participó del Madrid Economic Forum 2026.

"Eso que se ve ahí en el pantalón es más alto que Kicillof", señaló mordaz Lilia Lemoine a las 2.59 de este lunes, cuando la foto llegó a su timeline y demostró tener en la punta de la lengua -o de los dedos- la respuesta más básica y efectiva desde que existen las discusiones en los patios del colegio.

"Borren. No les juega a favor", agregó la diputada libertaria, que debe estar convencida de que alguien tiene interés por las medidas físicas de Javier Milei antes de por sus medidas económicas, políticas y sociales, sobre todo teniendo en cuenta el sinceramiento reciente del mandatario acerca de la inflación en Argentina.

Este lunes el mandatario retomó su agenda oficial en el país con un viaje a Córdoba en el que incluyó a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para seguir prestando su apoyo al funcionario tras el escándalo por la comitiva de la Argentina Week en Nueva York.