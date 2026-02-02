La dura teoría sobre lo que Facundo Arana le habría hecho a María Susini

Hay silencios que pesan más que cualquier declaración. Desde que se confirmó la separación entre Facundo Arana y María Susini, la diferencia en la forma de enfrentar la ruptura no pasó desapercibida. Mientras él habló con los medios para blanquear el final de la relación, ella eligió no decir una sola palabra, aun cuando fue abordada en reiteradas ocasiones.

El contraste alimentó preguntas. Facundo Arana reconoció la separación y dejó trascender, incluso, que tenía intenciones de intentar una reconciliación. María Susini, en cambio, evitó a la prensa, esquivó micrófonos y sostuvo una actitud cerrada que llamó la atención por su firmeza. No hubo aclaraciones, ni gestos, ni una frase al pasar.

Ese mutismo fue el eje de un debate que se encendió en Puro Show. Allí, el foco no estuvo puesto en confirmar versiones, sino en intentar comprender por qué María Susini decidió no hablar bajo ningún punto de vista. La respuesta que surgió al aire dejó un clima incómodo en el estudio.

“Ella tiene pánico de hablar”, lanzó Angie Balbiani, una frase que cayó como un baldazo de agua fría. La afirmación abrió la puerta a una lectura mucho más delicada del conflicto, lejos de una simple separación consensuada o silenciosa por elección personal.

Balbiani fue más allá y explicó qué habría detrás de ese miedo. “Lo que yo tengo es eso: una mujer con pánico de hablar. Que si abre la boca, podría cambiar la imagen que tenemos de Facundo Arana”, sostuvo, siempre en potencial, dejando flotando la idea de una historia previa que no habría salido a la luz.

El silencio, entonces, dejó de ser solo una postura mediática para transformarse en un dato inquietante. No por lo que se dijo, sino por lo que no se dice. En ese marco, cada aparición pública de María Susini, incluso cuando sonríe para las fotos, fue leída con lupa.

En el mismo programa, Matías Vázquez sumó otro elemento que refuerza la distancia entre ambos. Según señaló, la expareja ya no compartiría la convivencia, algo que hasta hace poco seguía vigente pese a la ruptura. “Las acciones comerciales serían lo único que tienen en común”, afirmó.

Por ahora, todo se mueve en el terreno de las versiones y las interpretaciones. No hay confirmaciones oficiales ni declaraciones directas de María Susini que permitan reconstruir qué ocurrió puertas adentro tras casi dos décadas de relación. Tampoco hubo respuestas públicas de Facundo Arana frente a estas teorías.

El silencio incómodo sigue ocupando el centro de la escena. Y mientras nadie habla, las preguntas se acumulan, dejando la sensación de que hay una historia que, al menos por ahora, permanece cuidadosamente guardada.