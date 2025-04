La escandalosa pelea oculta entre Mariana Fabbiani y Adrián Suar

La pelea entre Mariana Fabbiani y Viviana Canosa sacudió a la televisión argentina, pero lo que más llamó la atención del escandaloso descargo de la conductora de DDM fue la inesperada crítica hacia Adrián Suar, director artístico de El Trece, canal al que ambas mujeres estuvieron o están vinculadas.

Durante un encendido monólogo en su programa, Mariana no solo apuntó con nombre y apellido a Canosa, sino que también deslizó su decepción con el rumbo que tomó el canal. Y en ese punto, el productor fue uno de los grandes apuntados.

"Lo que sí me sorprende es que pase desde la pantalla de Canal 13, que tenía prestigio, calidad y calidez, una pantalla donde todos queríamos estar y era responsable y creíble. Entonces yo le voy a preguntar a Adrián (Suar): ¿qué estás haciendo? ¿Hasta dónde vas a llegar? ¿Cuál es el límite? Esto es una falta de responsabilidad total. Para mí, no vale todo por un punto de rating, que ni siquiera consiguen encima", disparó Fabbiani.

Estas palabras dejaron entrever una interna de larga data, que luego fue confirmada por Ángel de Brito. Desde su programa Bondi Live, el periodista reveló que la relación entre Fabbiani y Suar está completamente rota.

“Mariana no se lo fuma a Suar. Lo voy a decir así en castellano. No tienen relación”, afirmó tajante y sin vueltas. La historia no vendría de ahora con el escándalo de Viviana, sino que tendría una data más larga.

Según Ángel, el quiebre entre ambos ocurrió cuando se levantó el programa de Mariana en El Trece, una decisión que ella consideró desconsiderada. "No hablan desde que se levantó su programa en el 13, ella sintió algunos destratos", explicó el conductor, que aseguró tener este fuerte dato por su vínculo de amistad con la conductora de DDM.

En su furiosa exposición al aire, Fabbiani también acusó a Canosa de hostigamiento: "Quiero arrancar el programa de otra manera. Ayer me amenazaron desde la pantalla de canal 13 y también por privado. Viviana Canosa, decí lo que tengas que decir, basta. Tanto yo y mi entorno estamos tranquilos".

Y fue más allá al referirse al estilo de su colega: "La culpa no es del chancho sino del que le da de comer. Viviana Canosa nació chancho y morirá chancho. Todos sabemos quién sos Viviana. Te conocemos y lo único que hiciste fue arruinar la vida en tu espantosa carrera a todo el mundo con una maldad y crueldad sin límites".

Mientras Canosa eligió responderle públicamente a su manera, Suar guarda silencio. Sin embargo, el descargo dejó una marca y expuso una fractura que, a juzgar por lo dicho, ya no parece tener vuelta atrás.