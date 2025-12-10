La Escuela Municipal abre sus inscripciones para 1° grado

Desde 11 al 16 de diciembre de 2025 y el ingreso será a partir de sorteo público que tendrá lugar el 18 de diciembre.

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Escuela Municipal, ubicada en calle Carlos O'Donell 2160, abre sus inscripciones para los aspirantes a primer grado, los días hábiles 11, 12, 15 y 16 de diciembre, en el horario de 14 a 17 horas y el sábado 13 de diciembre, de 13 a 15 horas.

El sorteo público para las vacantes se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre a las 15 horas en el Gimnasio Municipal N° 3.

Cabe mencionar que la institución educativa municipal, inaugurada en 2022, cuenta con una propuesta pedagógica de jornada completa, centrada en el acompañamiento a las trayectorias en donde se incluye el aprendizaje de lengua inglesa, natación y talleres de literatura infantil, entre otros.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, reafirma su compromiso con la propuesta educativa para garantizar la ampliación del edificio a fin de garantizar la cohorte 2026. En este sentido, el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, sostuvo que “la educación pública es una prioridad estratégica y una inversión directa en el futuro de nuestras infancias. Cada paso que damos en infraestructura y en calidad educativa, refleja nuestro compromiso con las familias de Comodoro Rivadavia”.

DOCUMENTACION REQUERIDA

Serán requisitos indispensables:

-Concretar la inscripción de manera presencial.

-Residir en los barrios San Cayetano, Máximo Abásolo, San Martín o Quirno Costa.

-Fotocopia del DNI del estudiante y tutor/a o adulto a cargo.

-Partida de nacimiento original y fotocopia.

-Esquema de vacunación completo (concurrir al Centro de Salud con la libreta sanitaria para la certificación).

-Dos fotos carnet a color.