La Escuela Municipal abre sus inscripciones para 1° grado

De cara al inicio del ciclo lectivo 2026, la Escuela Municipal, ubicada en calle Carlos O'Donell 2160, abre sus inscripciones para los aspirantes a primer grado, los días hábiles 11, 12, 15 y 16 de diciembre, en el horario de 14 a 17 horas y el sábado 13 de diciembre, de 13 a 15 horas.
El sorteo público para las vacantes se llevará a cabo el jueves 18 de diciembre a las 15 horas en el Gimnasio Municipal N° 3.
Cabe mencionar que la institución educativa municipal, inaugurada en 2022, cuenta con una propuesta pedagógica de jornada completa, centrada en el acompañamiento a las trayectorias en donde se incluye el aprendizaje de lengua inglesa, natación y talleres de literatura infantil, entre otros.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Agencia Comodoro Conocimiento, reafirma su compromiso con la propuesta educativa para garantizar la ampliación del edificio a fin de garantizar la cohorte 2026. En este sentido, el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, sostuvo que “la educación pública es una prioridad estratégica y una inversión directa en el futuro de nuestras infancias. Cada paso que damos en infraestructura y en calidad educativa, refleja nuestro compromiso con las familias de Comodoro Rivadavia”.
DOCUMENTACION REQUERIDA
Serán requisitos indispensables:
-Concretar la inscripción de manera presencial.
-Residir en los barrios San Cayetano, Máximo Abásolo, San Martín o Quirno Costa.
-Fotocopia del DNI del estudiante y tutor/a o adulto a cargo.
-Partida de nacimiento original y fotocopia.
-Esquema de vacunación completo (concurrir al Centro de Salud con la libreta sanitaria para la certificación).
-Dos fotos carnet a color.