Cierre anual de los grupos socio-recreativos

Con 400 personas, los integrantes de los 12 grupos socio-recreativos del área de Adultos Mayores culminaron un intenso año.

Bajo la organización de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a través de la Dirección General de Adultos Mayores, este miércoles, en el Gimnasio Gatti de barrio José Fuchs, se llevó adelante el cierre de las actividades de los distintos grupos socio-recreativos de nuestra ciudad. El evento contó con la presencia del secretario Ángel Rivas, junto a la directora de Adultos Mayores, Viviana Traversa.

En ese marco, Rivas expresó que “es un día muy importante, con una gran fiesta de cierre de año con los doce grupos socios recreativos de adultos mayores que tiene la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Son más de 400 personas que participan de todas las actividades que desarrollamos desde nuestra Secretaría”.

“Esta propuesta es el resultado de todo lo que nos plantea, desde el inicio de la gestión, el intendente Othar Macharashvili, quien nos remarcó la importancia de la labor mancomunada con los actores de los barrios, puntualmente con las vecinales”, señaló.

Asimismo, el funcionario destacó que, en el contexto actual, “sostener un grupo en cualquiera de los 70 barrios de Comodoro Rivadavia es muy difícil, pero gracias a la enorme tarea de cada uno de los empleados municipales que trabajan en nuestra Secretaría, particularmente en la Dirección General de Adultos Mayores, todo esto es posible”.

Por su parte, Traversa indicó que la actividad “marcó el cierre de las actividades de los doce grupos recreativos que tiene a su cargo la Dirección de Participación Comunitaria, que realiza la ardua tarea de acompañar durante todo el año y de proponer todas las actividades recreativas y de estimulación física y cognitiva”.

“Para ellos, este es el día de ser protagonistas, mostrarse y divertirse. Siempre es un lindo encuentro, teniendo en cuenta que son grupos que tenemos desde el barrio San Martín hasta Diadema Argentina. Son muchos kilómetros y jornadas como esta significan oportunidades de reencontrarse”, resaltó.

Finalmente, afirmó que “para los adultos mayores es fundamental la participación, la socialización y realizar actividades, ya que de esta manera ellos están bien mental, cognitiva y físicamente”.