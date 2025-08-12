La Escuela Olas del Sur brilló en el Nacional de Clubes en el Chaco

La escuela de Gimnasia Rítmica Olas del Sur de Comodoro Rivadavia se presentó en el Nacional de Clubes en la ciudad de Resistencia (Chaco) y consiguió importantes logros. El certamen se realizó del 6 al 9 de agosto donde participaron 550 gimnastas, 15 federaciones y 48 clubes. Las comodorenses más destacadas fueron, Olivia Borda y Renata De Jesús quienes se consagraron campeonas.
La escuela viajó con diez gimnastas que participaron en diferentes categorías y modalidades, consiguiendo una gran actuación y muy buenos resultados. Cabe destacar que en cada categoría se competía con una cantidad de entre 50 a 70 gimnastas.
Por su parte la profesora y dirigente a cargo de la delegación, Cecil Malino, al respecto aseguró. “Agradecer siempre a todas las personas que acompañan este crecimiento. A todos los integrantes de Olas del Sur, a las familias, alumnas por su gran compromiso. A Comodoro Deportes, que siempre está a entera disposición donde nos sentimos muy acompañadas”.
“A Hernán Martínez, a todo su equipo por su apoyo y constante acompañamiento. Y a la coordinadora de km5, Evangelina Nahuel, por brindarnos los días sábados un espacio para que las alumnas puedan practicar en dimensiones reglamentarias”, aseguró Cecil Malino.
TORNEO PATAGONICO
El sábado 6 y domingo 7 de septiembre la escuela de Gimnasia Rítmica Olas del Sur realizará por primera vez un Torneo Patagónico en el Gimnasio municipal Nº 1. “Confirmaron escuelas de Rio Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut. Y esperamos sea una gran oportunidad para que se acerquen a conocer este hermoso deporte. Y desde nuestro lugar aportar a su crecimiento dentro de nuestra ciudad y provincia”, dijo por último la profesora Cecil Malino.
Resultados
En categoría mini individual:
4º Puesto y medalla en individual mini en manos libres: Olivia Borda.
15º Puesto en aro: Renata De Jesús.
4º Puesto en equipo: Olivia Borda y Renata De Jesús.
12º Puesto AC3 Individual en Maza y Manos libres: Francina Van Haaster.
15º Puesto mayor individual en aro y cinta: Luz Nieva.
En equipo:
Duo mini:
-Campeonas nacionales en aro y subcampeona en manos libres:
Olivia Borda y Renata De Jesús.
Tríos Ac2:
7º Puesto - En manos libres y aro: Ernestina Bahamonde, Juliana Ramallo y Olivia Gómez.
6º Puesto - En manos libres y aro: Joaquina Van Haaster, Sol Cárdenas y Tiziana Ruiz.