La esposa de Lautaro Martínez expuso a una fanática y la fulminó en redes

La gira de la Selección Argentina por Estados Unidos no solo dejó goles y festejos: también encendió un escándalo inesperado en redes sociales. Desde su cuenta de X (ex Twitter), Agustina Gandolfo, la esposa de Lautaro Martínez, decidió ponerle un freno a una joven que hace meses viene jactándose de su supuesta “amistad” con el delantero del Inter. Cansada de las insinuaciones, la mendocina dejó la diplomacia de lado y la cruzó sin filtro.

La protagonista del otro lado es Agustina Kogan, una fanática del Toro que no para de subir posteos alusivos al futbolista, con frases, fotos desde los estadios y mensajes que descolocaron incluso a los seguidores del jugador. Hasta ahora, Gandolfo había optado por el silencio. Pero parece que la paciencia se le acabó.

“Si me tuviese que preocupar por ese cachivache, chicos... Nos reímos todos de ella”, lanzó en X, visiblemente cansada. La frase se viralizó de inmediato entre los hinchas, que no tardaron en tomar partido en la guerra de las Agustinas. Detrás de ese tono de ironía, quedaba claro que el hartazgo ya había llegado a su punto máximo.

Pero no quedó ahí. Gandolfo fue por más y apuntó directo al corazón del conflicto. “No le quería dar engagement, pero le vamos a dar una mano a ver si le llega algún laburo y no tiene que trabajar con señores mayores que le pagan los palcos para presumir que se lo dio un jugador”, escribió, dejando en evidencia lo que pensaba de las “amistades” que su doble digital exhibía con tanto orgullo.

Del otro lado, la respuesta no tardó. Kogan salió a defenderse con tono desafiante y una dosis de sarcasmo. “Te cuento que nadie me lo pagó. Me dieron ese vip. Querete un poco más, Agus. Sos linda. Yo lo amo (a Lautaro), soy su fan”, retrucó, buscando suavizar el enfrentamiento con un dejo de victimización, aunque sin perder el toque provocador que la caracteriza en redes.

El conflicto no es nuevo. Las provocaciones de Agustina Kogan hacia la esposa del delantero vienen desde hace varios meses, con publicaciones sugestivas y mensajes indirectos. Pero el fuego se reavivó durante los últimos días, cuando la fan volvió a aparecer en los estadios de la gira por Estados Unidos, compartiendo detalles que muchos interpretaron como gestos de ostentación.

“¿Ya vieron la firma que tengo en mi gorrita?”, escribió junto a una foto en la que se veía un autógrafode Emiliano “Dibu” Martínez. Una provocación en toda regla que mezcló nombres y generó aún más confusión sobre sus supuestos vínculos con los jugadores de la Scaloneta. Luego intentó bajarle el tono al asunto: “Al partido fui a trabajar”, aclaró, mostrando credenciales de una empresa.

Mientras tanto, Agustina Gandolfo siguió firme en su estilo. Publicó un video acompañado por un mensaje que dejó entrever cómo le afectó la situación. “Rota los huevos”, escribió primero, y después intentó cerrar el tema con humor: “Volvemos a la transmisión normal, ya cada uno en su lugar, ja. Disculpen por ser tan atrevida”.

La historia, como suele pasar en este tipo de guerras 2.0, se viralizó en cuestión de minutos. Lo que empezó como una fan con ínfulas de “botinera suplente” terminó en una cruzada digital donde la esposa del goleador dejó en claro que no está para soportar provocaciones. Y aunque todo se cocinó en las redes, el mensaje fue clarísimo: con Lautaro, no se juega.