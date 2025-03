La estafa que le hicieron a Paula Trapani en un canal de TV

La periodista y conductora fue contratada para realizar las grabaciones de un programa que finalmente no contará con su presencia.

La periodista y conductora Paula Trapani habría sido estafada por las autoridades del canal Net TV luego de haber regresado de vacaciones y encontrarse con que ya no tenía trabajo. "No va a hacer juicio, pero ella quiere que esto se sepa", contó Fernanda Iglesias en Puro Show.

Dando más detalles sobre lo que habría sucedido, la panelista explicó: "La contrató Diego Suárez, el que organizó los Martín Fierro de Miami. La contrató para hacer un programa que se llamaba Ispa, Paula grabó dos meses y luego tenía unas vacaciones programadas con toda su familia en Nueva Zelanda".

"Cuando volvió, Suárez le dijo que el programa lo iba a conducir él. Intentó conducirlo pero tuvo que contratar después a un conductor de verdad. Pusieron a Jorge Pizarro. La realidad es que la hicieron trabajar y nunca le pagaron", sumó Iglesias.

Finalmente, sobre la conversación que tuvo con Trapani, la periodista cerró: "Me dijo que ella no es una persona de hacer quilombo pero que no le gusta que la bolud...".