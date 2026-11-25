El ministro dijo que la recesión técnica es “una mera definición arbitraria”, mientras culpó al contexto internacional, al clima y al Mundial por el mal dato. Además, minimizó la suba del dólar y la disparada del riesgo país.

La explicación de Caputo: "Hay gente que está peor y gente que está mejor"

El ministro de Economía, Luis Caputo, brindó una entrevista luego de que ayer se conociera que la Argentina entró formalmente en recesión e intentó minimizar el dato. También le restó importancia a la suba del dólar y al alza del riesgo país.

“La definición de recesión técnica es una mera definición, casi diría arbitraria, pero que no tiene que ver relamente con la profundidad del tema”, esgrimió Caputo.

Este martes, el Indec difundió el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, en el que se confirmó que el tercer trimestre del año la economía cayó 1,2%. Sumó así dos trimestres consecutivos en negativo, con lo que entra técnicamente en recesión.

“El número de julio es un número fuera de lo común”, argumentó Caputo y culpó por la caída de la economía en ese mes al “problema de la suba del gas, el problema de las lluvias y el Mundial”.

Luego reiteró su visión de que la economía está en crecimiento, repitió que hay “sobrante de dólares” por “sectores que tienen un impulso grande”.

“Recesión veníamos de antes, desde el 2011 que la economía no crece”, esgrimió el ministro aunque admitió: “Hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado”.

Insistió con que hay una suba del nivel empleo -aunque solo en el sector informal- y que “crecieron los salarios”. “Tengo que mirar cómo está la economía en promedio, hay gente que está peor y gente que está mejor”, consideró.

En diálogo con A24, Caputo fue consultado sobre si le preocupaba la suba del dólar de los últimos días. “No, definitivamente no”, respondió.

Sostuvo que la devaluación del peso se debe a “una semana de crisis global que impactó en todo el mundo” y dijo que “si está habiendo un cambio global está bien que tu moneda acompañe”.

También aseguró que la suba del dólar no impactará en la inflación y se mostró conforme con el nuevo valor de la moneda. “Es absolutamente razonable, yo estoy cómodo con que el dólar flote”, planteó.

Respecto a la disparada del riesgo país, que superó los 1.000 puntos y opera en niveles récord para este año, también minimizó su impacto y culpó al “riesgo político”. “El riesgo país es por temor a que no esté Milei”, insistió.

“El shock externo fue más fuerte de lo que nosotros esperábamos en se momento”, dijo Caputo al ser consultado sobre sus dichos de abril, en los que prometió que se venían “los mejores 18 meses de la historia” para la economía argentina.

También culpó a la oposición por ese mal pronóstico. “Influyó mucho la estrategia empleada por la oposición, de tratar de generar miedo”, dijo.

Además, volvió a asegurar que Milei va a ser reelecto en 2027, aunque aclaró que es su “opinión personal”.