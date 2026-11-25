Fanáticos convocaron a una movilización a partir de las 18:00 en el Obelisco. La sentencia se conocerá el 22 de diciembre en San Isidro.

Seis años sin Maradona: un juicio que llegó a su fin y un veredicto que se hace esperar

Seis años se cumplen este miércoles de la muerte de Diego Armando Maradona, el astro argentino fallecido el 25 de noviembre de 2020 en el barrio privado San Andrés de Tigre, mientras que a las 18:00 habrá una concentración en el Obelisco para reclamar justicia por el célebre futbolista, cuyo veredicto se conocerá el 22 de diciembre.

La gran mayoría de lo argentinos espera el esclarecimiento del deceso de Maradona, uno de los grandes ídolos populares del país.

Al día siguiente de su fallecimiento, una multitud se congregó en las calles para llorarlo, recordarlo e idolatrarlo debido a que muchos perdieron al hombre que les sacó una sonrisa en sus vidas.

Los goles, las gambetas, la idiosincrasia, las declaraciones y su manera de ser contituyen en el ex jugador un ser único e irrepetible. El periodista Ernesto Cherquis Bialo dio la mejor definición de Diego, al asegurar que existen, al menos, "Ocho o nueve Maradonas": el futbolista, el padre/hijo, el que alcanzó la celebridad, el amigo, el afectivo y el sublime, el abyecto y el fenomenal, el de las frases inolvidables, y otro cuyas frases es mejor olvidar.

Un juicio que llegó a su fin, un veredicto que se hace esperar

El neurocirujano y ex médico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini; el psicólogo Carlos Díaz; el coordinador de Enfermería, Mariano Perroni; y el enfermero Ricardo Omar Almirón son los seis imputados por el deceso de Maradona.

Los primeros tres se encuentran acusados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa es de entre ocho y 25 años de prisión, al tiempo que los otros profesionales de la salud enfrentan acusaciones por homicidio culposo.

El clínico Pedro Di Spagna, por su parte, recibió la absolución dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 7 de San Isidro, a raíz de que la Fiscalía y las querellas pidieron por unanimidad su inocencia. Durante el debate quedó acreditado que siempre se mostró a disposición del paciente, quien lo rechazó cuando cumplía la internación domiciliaria en Benavídez.

Los acusadores pidieron penas de entre 8 y 16 años para Luque, Cosachov y Forlini, al tiempo que requirieron sentencias menores contra Díaz -dos querellas pidieron su absolución, un hecho que generó rispideces en la familia-, Perroni y Almirón.

El jueves 22 de octubre, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón definieron que el 22 de diciembre a las 12:00 será la lectura del veredicto, una instancia esperada con ansias por toda la sociedad argentina.

A lo largo del juicio, declararon más de 70 testigos, entre hijas, hermanas, médicos, policías, forenses, amigos y gente que compartió sus últimos días.

Sin embargo, se espera el inicio de otro debate por jurados populares que tiene como única imputada a la enfermera Dahiana Gisela Madrid, la última profesional que "veló" por la salud del oriundo de Villa Fiorito.

Un documental ilegal que provocó una nulidad inexplicable

Julieta Makintach, titular del TOC 2 de San Isidro, filmó un proyecto audiovisual sin autorización en Ituzaingó 340, donde caminó por los pasillos, subió escaleras, manejó hasta el lugar y hasta ofreció una entrevista en su despacho.

Durante el debate, un hombre ingresó con una cámara a la sala para tomar imágenes de las audiencias, un hecho que causó sorpresa entre los presentes.

"Esto no es mío", aseguró la ex magistrada ante la atónita mirada de los seres queridos, las partes y los periodistas en el recinto, quienes observaban estupefactos el guión y los capítulos del documental "Justicia divina".

El nombre hablaba por sí solo. Makintach faltó a su imparcialidad, fue recusada y finalmente destituida en un jury.

El juicio se anuló, todo volvió a foja cero y ahora se aguarda una sentencia después de seis años.

NA