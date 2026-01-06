La feroz crítica de un guía del Volcán Lanín a Christian Petersen

Un guía de montaña habló de lo ocurrido con Christian Petersen y lanzó un mensaje durísimo sobre quienes suben al Lanín sin preparación.

El episodio que sufrió Christian Petersen en el volcán Lanín sigue generando repercusiones. A tres semanas de su descompensación en plena expedición, comenzaron a aparecer voces que, lejos de centrarse solo en el estado de salud del chef, apuntan al trasfondo del problema: la forma en la que muchos turistas se acercan a la montaña. Y uno de los testimonios que más ruido hizo fue el de un guía experimentado que decidió hablar sin filtros.

Se trata de Roberto “Ro” Catalá, uno de los profesionales que trabaja habitualmente en ascensos al volcán. Desde su cuenta de Instagram, publicó un video en el que analizó lo ocurrido alrededor de Christian Petersen y lo convirtió en una advertencia más amplia. “El caso Petersen no es un chisme ni un espectáculo. Es una alarma. Esto empezó cuando la montaña dejó de ser camino y pasó a ser escenario, cuando subir ya no era vivir la experiencia, sino mostrarla”, señaló, en el inicio de su reflexión.

En su mensaje, Catalá fue directo al cuestionar la motivación con la que hoy muchas personas se acercan a la altura. “Hoy hay gente que va a la montaña a buscar una foto, una selfie, un yo estuve ahí”. La montaña no entiende de likes, no negocia con el ego y no le importa si sos famoso”, afirmó, dejando en claro que, para él, las redes sociales y la exposición alteraron la relación con la naturaleza.

El guía también hizo foco en lo que, según su experiencia, suele estar detrás de descompensaciones como la que atravesó Christian Petersen. “Cuando alguien se descompensa en la altura no es mala suerte: es fisiología, falta de aclimatación, apuro y soberbia disfrazada de valentía”, expresó. Allí planteó que no se trata de azar ni de un simple imprevisto, sino de decisiones previas tomadas sin medir riesgos.

Su análisis avanzó sobre otro punto clave: la obsesión por alcanzar la cumbre. “La cumbre no es el objetivo, el objetivo es volver. Pero eso hoy no vende: vende la foto, el aplauso rápido, la épica vacía”, agregó. El mensaje estuvo dirigido tanto a quienes se aventuran sin preparación suficiente como a la cultura que premia solo la imagen final.

Hacia el final del video, Catalá dejó una frase que resonó fuerte entre los usuarios. “La montaña no te debe nada. Tu vida no vale una selfie, ni tampoco la de quienes tienen que salir a buscarte”. Con esa sentencia, buscó poner el eje en el riesgo que asumen rescatistas y equipos de emergencia cada vez que deben intervenir en situaciones evitables.

Mientras el debate crece, Christian Petersen continúa su recuperación médica y permanece bajo control profesional. Pero, más allá de su evolución clínica, el testimonio del guía abrió una discusión incómoda: hasta qué punto la falta de preparación, el apuro y la necesidad de mostrarse pueden convertir una experiencia soñada en un peligro real. Y, como advirtió Catalá, el Lanín al igual que cualquier montaña no perdona imprudencias, ni siquiera cuando quien sube es una figura conocida.