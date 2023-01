La foto viral de Miley Cyrus "imitando" el popular gesto de Dibu 

Miley Cyrus fue tendencia en Twitter por una foto donde se la ve imitando el popular gesto de Emiliano Dibu Martínez cuando recibió el premio al mejor arquero de la Copa del Mundo.

"Miley, ¿fan de Dibu?", "Dibu Martínez Vibes", "Qué raro está el Dibu", "Influenciada por el Dibu", "Dibu Style", "El Dibu marcando tendencia", "¿Dibu, sos vos?", "El impacto cultural que tuvo el Dibu es increíble", "Qué cambiado que está Dibu Martínez", "Miley Martínez", "Impacto cultural", fueron algunos de los cientos de mensajes que compartieron los internautas al ver la foto de la intérprete.

A menudo, los internautas que navegan por Twitter sorprenden y comparten cosas inimaginables, como por ejemplo, el impensado parecido entre Miley Cyrus y Viviana Canosa.

El martes 27 de diciembre, Viviana Canosa fue tendencia en la red por una foto de Miley Cyrus. Los usuarios citaron el tuit de la cantante y aseguraron que había similitudes físicas con la conductora.

"Es Viviana Canosa jajajaja", "Que rara se puso viviana canosa despues de tomar cloro en vivo", "Clonaron a Viviana Canosa", "Pensé que era Viviana Canosa", "¿Que no es Viviana Canosa?", "Vuelve Viviana Canosa en LN+ para los que no saben inglés", "Pase rápido y pensé que era Viviana Canosa jajajaja", "Flashee que era Viviana Canosa", "No puedo dejar de ver a Viviana Canosa en esta foto", "Qué joven se ve Viviana Canosa", "Hermanas vi rápido y dije wtf viviana canosa", "Está raro el nuevo programa de Viviana Canosa.", "Mutó a Viviana Canos", fueron algunos de los comentarios en Twitter.