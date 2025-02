La fuerte declaración de la ex pareja de Atilio Veronelli a días de su muerte

El ex actor Atilio Veronelli murió el domingo a los 65 años después de confesar que sufría problemas con el corazón y apareció una ex pareja del actor que tuvo polémicas declaraciones una vez sabido el fallecimiento.

Juan Etchegoyen compartió en “Mitre Live” la palabra de Ana Franco mediante un video que dejó sin palabras al comunicador. “Ustedes saben que falleció en las últimas horas Atilio Veronelli. Se fue un gran artista. Incluso he tenido la posibilidad de conversar con él en este programa y siempre me cayó bien. Pero hay un testimonio de una persona que no dice lo mismo. Es el caso de Ana Franco, ex pareja del humorista que se refirió a lo sucedido y es impactante lo que dice y seguramente para algunas personas repudiable”, empezó diciendo el conductor del ciclo digital.

Y Juan afirmó, antes de poner al aire el video de Ana: “Recordemos que Ana lo denunció en su momento por violencia de género a Atilio y ella toma la decisión de hablar y decir lo siguiente en este momento”.

“Cuando te dañan mucho y la vida te golpea no te interesa cobrar venganza, lo único que te interesa es salir adelante y emerger”, comenzó diciendo Ana.

El brutal testimonio de la ex de Atilio Veronelli

En ese sentido, Ana Franco profundizó su pensamiento acerca de Atilio Veronelli: “La muerte no te hace mejor persona pedazo de mierda, Atilito. Ahora te vas a encontrar con satanás pero antes Dios te va a mostrar la película de todo lo que me hiciste, de lo injusto que fuiste. Vas a pagar cada año de dolor que me hiciste pasar”.

“Cada año de dolor que le hiciste pasar a mi madre. Te deseo lo peor de lo peor y vas a quedar estancado en el infierno, basura. La más grande basura. Mirá que te dije que hablemos, limpiate las culpas y las mentiras, limpiate lo sorete que sos pero el señor no quiso hablar por su orgullo y su ego”, dijo al respecto la guionista.

Y cerró: “Ahora te van a comer los gusanos loco, te van a comer los gusanos y te van a llevar en bandeja a satanás. buen viaje a la mierda hijo de puta”.