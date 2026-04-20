La gimnasia aeróbica arranca el año en el Nacional de Mendoza

A partir del 27 abril, gimnastas de tres escuelas de Comodoro Rivadavia participarán en el certamen que organiza la Confederación Argentina.

Marcela Ramos, vicepresidenta de la Federación Chubutense de Gimnasia y secretaria técnica de la rama Aeróbica, se reunió con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y juntos planearon el calendario 2026 de la disciplina.

La gimnasia aeróbica tendrá un nutrido año que comenzará con una de las competencias más importantes. Se trata del Torneo Nacional que se desarrollará, del 27 abril al 3 de mayo, en Mendoza. La ciudad llevará a 15 gimnastas de las escuelas de Mercegué Aerobics, Comodoro Deportes y Aeróbica MR.

Dicho certamen, que es organizado por la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG), reunirá a clubes de todo el país. Es valioso porque servirá como clasificatorio para el Sudamericano, que tendrá lugar en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) de Buenos Aires, del 6 al 12 de julio.

Posteriormente, la agenda de la disciplina continuará en Comodoro Rivadavia con el Torneo Provincial, esto será el 20 y 21 junio en el Gimnasio municipal Nº4 del barrio Standard Norte y estará destinado para deportistas federados y no federados.

Asimismo, el domingo 2 de agosto se brindará un campus de entrenamiento en Puerto Madryn, con el objetivo de difundir el deporte en la zona del Valle. La capacitación estará dictada por Marcela Ramos y Vanina Rapiman.

Por otra parte, Ramos además es jueza internacional de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) y ese mes también ofrecerá un curso provincial de jueces en nuestra ciudad.

“La verdad que tuvimos una reunión muy positiva, le mostré la proyección que tenemos para esta temporada y lo primero que afrontamos será el Nacional en Mendoza, donde irán 15 gimnastas. Realmente estamos agradecidos por el acompañamiento de Comodoro Deportes, porque en el país pocos tienen el respaldo que se nos brinda acá”, aseguró Ramos.