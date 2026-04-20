Jiu Jitsu: la Academia Lutador tuvo una buena actuación en la Liga Patagónica

Cinco integrantes participaron de la 3ª fecha que se realizó en Punta Arenas, Chile. La competencia se dividió en dos días y contó con la actuación de cuatrocientos atletas chilenos y argentinos.

Los integrantes de la Academia Lutador Dana Rivas, Pablo Melián (cinturón marrón), Facundo Puertas (cinturón azul), Matías Rivas (cinturón azul) y Matías Reynoso (cinturón negro), viajaron a Punta Arenas, Chile, para competir en la 3ª fecha de la Liga Patagónica Internacional de Jiu Jitsu.

Melián obtuvo la primera posición en kimono y salió segundo en grappling; Puertas logró el tercer puesto en kimono y alcanzó la segunda ubicación en grappling; Matías Rivas consiguió la medalla de bronce en kimono; y Reynoso se colgó la medalla de plata en Grau y en grappling profesional.

Asimismo, Dana Rivas luchó en kimono, ganó dos enfrentamientos y quedó eliminada por puntos en la tercera lucha.

El referente de Lutador Matías Reynoso destacó la presencia del maestro Mauricio Ulloa Mensing y de muchos profesores de la disciplina: “Fue un certamen muy exitoso, estuvo muy concurrido porque asistieron cuatrocientos competidores en total”, expresó.

“El primer día de competencia se realizó un desarrollo muy interesante de la división de grappling, que es el jiu jitsu sin kimono y con las reglas del ADCC. Y en la segunda jornada se hizo todo lo que es el kimono, o sea con la indumentaria que normalmente nos desarrollamos”, detalló.

En ese sentido, explicó que “tuvimos un desempeño más que excelente, hicimos el esfuerzo para viajar tan lejos y los felicito a mis alumnos, representaron muy bien a la ciudad”. Y valoró a Dana Rivas porque “si bien no logró una medalla, pudo competir y estar a la altura, eso es muy valioso para mí como profesor y para la Academia”.

Tras asistir al país vecino, los integrantes de la Academia Lutador ya se están preparando para la próxima fecha de la Liga Patagónica de Jiu Jitsu que se hará el 11 de mayo en Río Grande. Mientras que, la siguiente (5ta) se desarrollará en agosto en Rawson.