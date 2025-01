La grave denuncia de Maduro en el caso del gendarme argentino

"Ellos (por la administración de Javier Milei) venían desde el sur de América con planes específicos para intentar atentar contra la vida de la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, afirmó abiertamente el presidente venezolano en una transmisión de la televisión estatal venezolana.

"Es mentira que tiene una novia aquí, ese señor tiene su esposa en Argentina”, dijo en referencia a Gallo, quien se encuentra detenido en Caracas.

"El Gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela, así lo denuncio”, dijo Maduro.

De esa manera, el gobierno venezolano reforzó la hipótesis que esbozó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, al apuntar que Gallo había llegado a Venezuela con fines de realizar tareas de espionaje, y terminó de prender fuego las relaciones bilaterales con Milei.

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 al intentar ingresar a Venezuela desde Colombia. Gallo, de 33 años, se desempeñaba en Mendoza y había viajado para reunirse con su esposa e hijo en Caracas. Las autoridades venezolanas lo acusaron de planear acciones desestabilizadoras bajo la apariencia de una visita familiar.

"Escuchame bien, Maduro: tus mentiras no te van a salvar. Acusar sin pruebas a Nahuel Gallo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con que responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello", respondió Bullrich a través de Twitter.