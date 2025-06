La hija de Cordera contó por qué se tuvieron que ir a Uruguay hace 17 años

A los 26 años, Yanella Cordera decidió dejar atrás el entorno natural de La Paloma, en Uruguay, para regresar a Buenos Aires. La artista, hija de Gustavo Cordera, compartió que su retorno responde a una búsqueda personal y profesional, pero también a la necesidad de reconectar con sus raíces tras casi dos décadas fuera del país.

En un video difundido en sus redes sociales, la joven relató: “Me volví a vivir a Buenos Aires después de 17 años. Cuando tenía ocho años nos fuimos a vivir a Uruguay, al medio de un bosque que se llama La Paloma, por motivos de seguridad”.

La mudanza original de la familia Cordera se produjo en un contexto de alta exposición mediática y amenazas a la seguridad, explicó la cantante. Según su relato, la fama de su padre, líder entonces de Bersuit Vergarabat, en ese momento alcanzaba su punto más alto, lo que dificultaba la vida cotidiana de la familia.

“Ya desde el vamos, olvidate de ir a cines, ir a lugares públicos juntos. ¿Qué pasa? Los fans empezaron a conocer dónde era nuestra casa. Era una época de muchos secuestros express, entonces la seguridad se empezó a poner un poco complicada”, explicó en su testimonio.

Según la propia Yanella, la situación se agravó cuando un periodista utilizó su plataforma para incitar a la violencia contra la familia Cordera. “Un entrevistador, un comunicador, porque lo odiaba a papá, empezó a avivar gente para que nos hagan daño a nosotros”, señaló en referencia al fallecido Enrique Symns.

“Mamá estaba con la radio prendida y escuchó. Obviamente, con su instinto de protección, lo primero que hizo fue armar todas nuestras cosas y nos fuimos a La Paloma, que justo ya teníamos una casa de verano y nos quedamos ahí, literalmente hace 17 años”, recordó en el video.

Fue entonces que la familia se instaló en el balneario uruguayo rodeado de bosque, como una medida de resguardo. La mudanza, aunque forzada, marcó profundamente su infancia y adolescencia. “Me crie ahí, me desarrollé ahí hasta que en un momento mis ganas de crecer, mi ambición, me hicieron irme de ese lugar”, expresó, quien también reconoció que la vida allí no estuvo exenta de dificultades emocionales. En sus palabras: “Se me sumó la ansiedad, la depresión, que ya les contaré más adelante”.

A pesar de las preguntas de quienes no comprenden su decisión de dejar un entorno considerado idílico, defendió su elección de regresar a la capital argentina. “Mucha gente me dice ‘ay, ¿pero cómo vas a venirte a Buenos Aires y no quedarte en ese lugar mágico y maravilloso?’ Sí, hasta que vivís ahí”, afirmó en su mensaje.

La joven consideró que Buenos Aires representa el mejor escenario para desarrollar su carrera. “Obviamente que Buenos Aires es el mejor lugar para arrancar. Así que, bueno, después de 17 años agarré todas mis cosas. Hoy tengo 26 años y decidí volverme a mi querido Buenos Aires”, compartió.