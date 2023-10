La insólita revelación de Cinthia Fernández sobre Sofía Clerici

Luego de que se conocieron las escandalosas fotos de Sofía Clerici con Martín Insaurralde, Cinthia Fernández sumó más información e hizo una detonante revelación.

La mediática dejó una caja de preguntas en Instagram para poder responder todas las inquietudes de sus seguidores. Entre ellas, habló sobre el 'Debate Presidencial 2023', el emprendimiento que tiene, el vínculo con sus hijas, etc. Sin embargo, hay una pregunta y una respuesta que no pasó desapercibida.

"¿Es verdad que tu ex te cagó con Clerici?", lanzó un usuario. Contundente y con una feroz mayúscula, Cinthia, contestó: “SÍ”. Igualmente, si bien no aclaró de qué ex se trataba, el gran señalado es Matías Defederico.

Sofía Clérici blanqueó su romance con Martín Insaurralde con varias fotos en un lujoso yate de Marbella, España, y un video donde se los ve teniendo sexo. Las imágenes junto al Jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires se viralizaron en las redes sociales, luego de que la modelo las hubiera borrado de su cuenta de Instagram.

La morocha nació en San Nicolás, Buenos Aires, y se hizo conocida por estar en Animales Sueltos junto a Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni en el 2012. A partir de allí, al poco tiempo, comenzó a trabajar para Playboy y fue tapa de la revista.

Sin embargo, no es la primera vez que está vinculada con la política, ya que en 2017 se filtraron chats íntimos con Daniel Scioli, el gobernador bonaerense en aquel entonces. El funcionario estaba en pareja con Gisela Berger, y se había rumoreado que ella habría tenido sexo con él.

El político quedó involucrado en un escándalo ya que se terminó separando de su mujer, a punto de ser papá. Además, la ruptura había tenido varios condimentos: Sofía, la tercera en discordia, la noticia del embarazo y un supuesto pedido de aborto.

Posteriormente, la modelo intentó despegarse de la noticia del embarazo en el programa Combate (El Nueve), y dijo: "Esta chica salió a decir lo que le estaba pasando a ella, el estado que tenía ella. Después de lo que ella confesó, muchos me preguntaron si yo sabía. Yo no sabía y no tenía idea de su estado".

En su momento, se había dicho que los chats podrían ser por la marca de lencería de Sofía, pero ella lo desmintió: "¿Quién lo dijo eso? Yo no. O sea hablamos del tema, pero los chats son claros, estamos grandes...". De todas formas, negó haber tenido relaciones sexuales con él.

Actualmente, la morocha sigue con esta marca y vende lencería erótica por un sitio web, con precios de $3.000 hasta más de $35.000. También cuenta con una cuenta de OnlyFans, una plataforma por suscripción donde vende contenido erótico por un valor de 40 dólares. Allí, su nombre es Miss Playboy Tattoo Argentina.

Por otro lado, tiene más de 2.200.000 seguidores en su cuenta de Instagram y una gran cantidad de likes y comentarios en sus publicaciones.