La invitación

Desde el jueves 27 de agosto se exhibe el nuevo film de Olivia Wilde como directora, asumiendo además protagonismo junto a Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton. Joe y Angela están en una situación de pareja muy delicada y esta noche podría ser cuando todo se termine de derrumbar.

Sus vecinos de arriba, Piña y Hawk, llegan para cenar y todo lo que puede salir mal, sale aún peor. Lo que comienza como una velada tranquila se convierte en una intensa exploración emocional a medida que van saliendo a la luz deseos ocultos que revelan una sexualidad inexplorada. A través de conversaciones y situaciones inesperadas, los personajes se enfrentan a sus propias inseguridades y a la fragilidad de los vínculos humanos. Esta historia provocadora se mete de lleno en las complejidades de las relaciones modernas.

La película tuvo su première el 25 de enero de 2026 en el Festival de Sundance y provocó una ovación en pie, abriendo una puja de varios días que ganó A24 por 12 millones de dólares. Esa compra situó la cinta no solo como uno de los títulos más comentados del certamen, sino también como una posible aspirante en la carrera de premios. Olivia Wilde ha encontrado aquí su trabajo más sólido como directora y uno de los más afinados como actriz. El guion, firmado por Rashida Jones y Will McCormack, organiza la historia como una comedia de modales que va derivando en una comedia de errores, con diálogos superpuestos, reproches domésticos y una progresiva exposición de las grietas de cada pareja.

El film abre con un epígrafe de Oscar Wilde: “Uno debería estar siempre enamorado. Esa es la razón por la que nunca debería casarse”. A partir de ahí presenta a Joe como un profesor de música hundido en una rutina amarga, incapaz incluso de plegar correctamente su bicicleta al entrar en clase, y a Angela como una mujer ansiosa que vuelca toda su energía en preparar una cena excepcional en el piso que comparten. Cuando llegan Hawk y Pina, el equilibrio cambia. Él es un bombero retirado; ella, una psicoterapeuta y sexóloga nacida en España. Joe y Angela ya los conocen de oídas, o más bien de techo: el sexo ruidoso de sus vecinos ha sido motivo de conflicto entre ambos, porque él quiere quejarse y ella teme plantearlo.

Wilde ha rodado en 35 mm y ha reunido a colaboradores como Dev Hynes en la música, Arianne Phillips en el vestuario, Yorgos Mavropsaridis en el montaje y Adam Newport-Berra en la fotografía. Por lo demás el vestuario enfrenta visualmente a las dos parejas y que la cámara compone encuadres que extraen nuevas tensiones de un único espacio. Ese espacio es crucial al extremo de constituirse en un quinto personaje. La diseñadora de producción Jade Healy tuvo cuidado en construir un apartamento de San Francisco pensado para funcionar dramáticamente dentro del conjunto. En ese contexto, “La Invitación” funciona como una comedia para adultos poco habitual en el cine estadounidense reciente, apoyada en un reparto de cuatro intérpretes sin puntos débiles.

CINE TEATRO ESPAÑOL (jue 27, vie 28, lun 31 de agosto, mar 01 y mié 02 de setiembre):

18:30 Hs. SPIDER-MAN: UN NUEVO DÍA (2D doblada)

Título original: The Invite

Género: Drama

Origen: USA

Año: 2026

Formatos: 2D

Duración: 1 Hora, 47 Min.

Calificación: R-17

Ficha Técnica:

Dirección: Olivia Wilde

Guión: Rashida Jones y Will McCormack basaos en la película “Sentimental” de Cesc Gay

Producción: David Permut, Ben Browning, Megan Ellison

Música: Devonté Hynes

Fotografía: Adam Newport-Berra

Montaje: Anthony Boys, Yorgos Mavropsaridis

Reparto:

Seth Rogen (Joe), Olivia Wilde (Angela), Penélope Cruz (Piña), Edward Norton (Hawk)