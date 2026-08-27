Próximos estrenos

3 de septiembre:
COYOTE VS. ACME
Director: Dave Green
Protagonistas: John Cena, Will Forte, Lana Coondor
Willie E. Coyote está harto de que todos los productos de la corporación ACME fallen sistemáticamente en su contra, frustrando una y otra vez su persecución del Correcaminos. Por ello, decide contratar a un abogado para que le ayude a demandar a la empresa. La situación se complica al descubrirse que el antiguo y despiadado jefe del abogado es, precisamente, el actual director general de ACME. Pronto surgirá una amistad entre el Coyote y su defensor, dándoles la motivación necesaria para luchar por ganar el caso.
SÓLO POR UNA NOCHE
Director: Will Gluck
Protagonistas: Callum Turner, Julia Fox, Maya Hawke, Monica Barbaro
Allie y Owen se conocen por casualidad en una Nueva York ligeramente ficticia, durante la única noche del año en la que se permite a los solteros tener encuentros sexuales. Es probable que Owen, al quien su novia acaba de dejar, y Allie, una romántica empedernida, sean los únicos dos solteros que busquen algo más que una fugaz aventura. Pero una serie de tropiezos y falsas pistas complican la noche e impiden que estén juntos. Mientras se alejan y acercan en la gran ciudad, quizá descubran que aquello que desean está más cerca de lo que creen.
10 de septiembre:
CLAYFACE
Director: James Watkins
Protagonistas: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan
Matt Hagen, un actor fracasado que persigue su gran oportunidad, queda horriblemente desfigurado. Para tratar de recuperar su rostro busca la ayuda de un científico que convierte su cuerpo en arcilla, dando lugar al villano del universo Batman. La película narra el aterrador descenso de un hombre, de estrella en ascenso de Hollywood a monstruo sediento de venganza, en una historia que explora la pérdida de la identidad y la humanidad, el amor corrosivo y el lado oscuro de la ambición científica.
17 de septiembre:
RESIDENT EVIL
Director: Zach Cregger
Protagonistas: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry
En esta nueva historia dentro del universo de “Resident Evil” seguimos a Bryan, un repartidor de material médico cuya rutina da un giro brutal cuando, sin darse cuenta, queda atrapado en una situación aterradora. A lo largo de una noche fatídica, la ciudad se desmoronar en medio del caos, mientras una amenaza descontrolada se extiende rápidamente. Bryan se ve obligado a emprender una carrera desesperada por la supervivencia, envuelto en una sucesión de persecuciones, encuentros violentos y situaciones límite.
24 de septiembre;
LA ISLA OLVIDADA
Directores: Januel P. Mercado, Joel Crawford
Un grupo de personajes se encuentra en una isla mágica que había sido olvidada durante mucho tiempo, inspirada en la rica mitología de Filipinas. A medida que exploran sus paisajes misteriosos y encantados, descubren criaturas legendarias, secretos ancestrales y desafíos que ponen a prueba su valor y unidad. Lo que parecía un lugar perdido se transforma en un viaje épico de descubrimiento, aventura y conexión con historias y tradiciones milenarias que cobran vida ante sus ojos.