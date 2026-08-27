Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

3 de septiembre:

COYOTE VS. ACME

Director: Dave Green

Protagonistas: John Cena, Will Forte, Lana Coondor

Willie E. Coyote está harto de que todos los productos de la corporación ACME fallen sistemáticamente en su contra, frustrando una y otra vez su persecución del Correcaminos. Por ello, decide contratar a un abogado para que le ayude a demandar a la empresa. La situación se complica al descubrirse que el antiguo y despiadado jefe del abogado es, precisamente, el actual director general de ACME. Pronto surgirá una amistad entre el Coyote y su defensor, dándoles la motivación necesaria para luchar por ganar el caso.

SÓLO POR UNA NOCHE

Director: Will Gluck

Protagonistas: Callum Turner, Julia Fox, Maya Hawke, Monica Barbaro

Allie y Owen se conocen por casualidad en una Nueva York ligeramente ficticia, durante la única noche del año en la que se permite a los solteros tener encuentros sexuales. Es probable que Owen, al quien su novia acaba de dejar, y Allie, una romántica empedernida, sean los únicos dos solteros que busquen algo más que una fugaz aventura. Pero una serie de tropiezos y falsas pistas complican la noche e impiden que estén juntos. Mientras se alejan y acercan en la gran ciudad, quizá descubran que aquello que desean está más cerca de lo que creen.

10 de septiembre:

CLAYFACE

Director: James Watkins

Protagonistas: Tom Rhys Harries, Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella, Eddie Marsan

Matt Hagen, un actor fracasado que persigue su gran oportunidad, queda horriblemente desfigurado. Para tratar de recuperar su rostro busca la ayuda de un científico que convierte su cuerpo en arcilla, dando lugar al villano del universo Batman. La película narra el aterrador descenso de un hombre, de estrella en ascenso de Hollywood a monstruo sediento de venganza, en una historia que explora la pérdida de la identidad y la humanidad, el amor corrosivo y el lado oscuro de la ambición científica.

17 de septiembre:

RESIDENT EVIL

Director: Zach Cregger

Protagonistas: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

En esta nueva historia dentro del universo de “Resident Evil” seguimos a Bryan, un repartidor de material médico cuya rutina da un giro brutal cuando, sin darse cuenta, queda atrapado en una situación aterradora. A lo largo de una noche fatídica, la ciudad se desmoronar en medio del caos, mientras una amenaza descontrolada se extiende rápidamente. Bryan se ve obligado a emprender una carrera desesperada por la supervivencia, envuelto en una sucesión de persecuciones, encuentros violentos y situaciones límite.

24 de septiembre;

LA ISLA OLVIDADA

Directores: Januel P. Mercado, Joel Crawford

Un grupo de personajes se encuentra en una isla mágica que había sido olvidada durante mucho tiempo, inspirada en la rica mitología de Filipinas. A medida que exploran sus paisajes misteriosos y encantados, descubren criaturas legendarias, secretos ancestrales y desafíos que ponen a prueba su valor y unidad. Lo que parecía un lugar perdido se transforma en un viaje épico de descubrimiento, aventura y conexión con historias y tradiciones milenarias que cobran vida ante sus ojos.