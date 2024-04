La ironía de Myriam Bregman sobre Conan

Conan, el perro fallecido del presidente Javier Milei, volvió a ser protagonista de un insólito momento, esta vez, durante el plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, donde se trataba la nueva Ley Bases que finalmente obtuvo dictamen de mayoría para su tratamiento en el recinto el próximo lunes. La encargada de traerlo al presente fue diputada nacional del Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, quien se refirió al can en una irónica frase.

En su exposición, Bregman denunció que el Gobierno actuó con “secretismos, apuro, autoritarismo y corte de micrófonos” durante el debate “porque tienen miedo”. “Tienen miedo porque algo empezó a cambiar, porque ese millón de personas que marcharon en cada una de las ciudades del país les dijo que se terminó el autoritarismo, las patoteadas de (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich, que eso no va más”, vociferó la diputada en comisión y continuó: “Quieren hacerlo todo rapidito, que no se note que quieren privatizar, que quieren blanquearle el dinero a los evasores y narcos de este país, como si acá no hubiese pasado nada”.

Acto seguido, nombró al perro de Milei para ponerlo de ejemplo en su frase irónica: “Nosotros no vamos a decir que Conan está vivo para que nos entreguen el texto del dictamen. Vamos a luchar para tirar abajo esta ley y todas las que sean contra los trabajadores y el pueblo”.

En su discurso, Bregman también apuntó contra los legisladores que elogian al oficialismo y sostuvo que desde el Frente de Izquierda jamás iban a ser “chupamedias”: “Nos parece patético que de otros bloquen vengan acá a aplaudir, a felicitar, cuando no conocen ni el texto de lo que están discutiendo”.