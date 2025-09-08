La IV Copa Challenger Malvinas Argentina coronó a sus campeones

Cedefys dominó en +50, Las Lobas y Lobos del Golfo hicieron podio en +40, Toninas fue el ganador en +60 y Corsarios resultó el mejor en la división +68.

El fin de semana, con más de 600 jugadores de diferentes puntos del país, en Comodoro Rivadavia, se llevó adelante la cuarta edición de la Copa Challenger Malvinas Argentinas de newcom.

El certamen reunió a 51 equipos de las categorías + 40, + 50, + 60 y + 68, sumando más de 600 jugadores de las provincias de Río Negro, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Neuquén, Chaco, Santa Cruz, además de los elencos locales y de todo Chubut.

La competencia se jugó en el gimnasio del Club Ingeniero Huergo, Gimnasio municipal Nº2 y el Gimnasio municipal Nº4. La Copa Challenger fue organizada por el Club Malvinas Argentinas, con el apoyo del Ente Comodoro Deportes y la fiscalización de Fe.Chu.Vol.

Cedefys (Santa Cruz) fue el campeón en la categoría +50, Las Lobas y Lobos del Golfo (Santa Cruz) también hicieron podio en +40, Toninas (Rawson) fue el ganador en +60 y Corsarios de Buenos Aires fueron los mejores en la división +68.

Néstor Sánchez, responsable del torneo, describió que el certamen fue, nuevamente, un éxito.

“Fue la segunda vez que logramos traer equipos del norte y la gente se fue muy contenta. (secretaria) Turismo también acompañó el torneo y llevó a delegaciones a pasear para conocer el mar. Fue un torneo desde el punto de vista del turismo, cultura, fue excelente, exitoso” expresó.

Desde la organización agradecieron a “Comodoro Deportes por toda la ayuda que nos da. Fue un torneo muy importante. Contamos con 15 árbitros y 7,8 planilleros, y un jefe de arbitraje a nivel nacional, los mejores árbitros del país estuvieron acá”.

POSICIONES FINALES

Categoría +50

1) Cedefys (Santa Cruz)

2) Ankatu (Santa Cruz)

3) Josheim (Santa Cruz)

4) Jaujas (Trelew)

5) Tuma Mar (Comodoro)

Categoría +40

1) Las Lobas y Lobos del Golfo (Santa Cruz)

2) Runners Xtrem (Comodoro)

3) ACI Independiente (Santa Cruz)

4) Los Intocables (Comodoro)

5) Eluney (Comodoro)

Categoría +60

1) Toninas (Rawson)

2) Malvinas Argentinas (Comodoro)

3) Trascender (Chaco)

4) Tuma (Comodoro)

5) Los Monstruos (Santa Cruz)

Categoría +68

1) Corsarios (Bs.As.)

2) Tuma (Comodoro)

3) Ankatu (Santa Cruz)

4) La Rada Newcom (Rada Tilly)

5) Malvinas Argentinas (Comodoro)

WhatsApp Image 2025-09-08 at 4.18.45 PM(1) Foto: Prensa Comodoro Deportes.