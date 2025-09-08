Erick Cheuque y Tomás Taylor vencieron en el Municipal Nº3

Fue en el festival de kickboxing que se desarrolló el último sábado en el gimnasio del barrio Máximo Abásolo.

El Gimnasio Municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo albergó la velada de kickboxing “Uniendo el Sur”, organizada por Team 24/7 con la producción de CFC y el apoyo de Comodoro Deportes, donde el comodorense Erick Cheuque fue ganador por knock-out ante el bonaerense Lautaro Arce. Además, en semifondo se impuso el también local Tomás Taylor en fallo unánime.

La velada estuvo organizada por el Team 24/7 del profesor Franco Rodríguez, con la producción de CFC Producciones y el apoyo de Comodoro Deportes, el último sábado con más de 80 combates de kicklight, kickboxing amateur, Pro-Am y Profesional, con peleadores de Buenos Aires, Coyhaique (Chile) y de toda la región patagónica, incluidas las escuelas locales.

En el evento destacó el combate profesional donde el anfitrión Erik Cheuque (Team 24/7) venció por knock-out a Lautaro Arce (La Jauría-Bs.As.) en el primer round, mientras que en semifondo el también comodorense Tomás Taylor (Gym Fight Club) derrotó por puntos en fallo unánime a Luciano Gutiérrez (Gregorianos-Rawson).

En la velada principal también lograron triunfos los púgiles locales Florencia Moraga (Team Balboa), Ian Sosa (GFC), Juan Ugarte (Antileo), Luciano Robles y Agustín Robles (Rivas Team), Axel Neira (Chino Team) y Erick Villa Abrille (Team Wolf), este último por la vía rápida, además de las victorias del chileno Arnaldo Ortiz y Ulises López (Team Araneda-Las Heras)

La velada con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la organización del Team 24/7 de Franco Rodríguez, en conjunto con el gran trabajo de CFC Producciones a cargo del promotor Leandro Moreno y el referente patagónico K-Box Latino/WKC/WKF Darío Achával.

Velada de Kickboxing “Uniendo el Sur”

Resultados - Velada principal

- Florencia Moraga (Team Balboa): G - Jazmín Rodríguez (Team 24/7): P

- Ian Sosa (GFC): G - Lautaro Bobadilla (Team Wolf): P

- Lautaro Duré (Dojo Samurai): P - Juan Ugarte (Team Antileo): G

- Bruno Lemos (Muñoz Team): P - Luciano Robles (Rivas Team): G

- Arnaldo Ortiz (AFC Coyhaique-Chile): G - Darío Carrizo (Chino Team-C. Olivia): P

- Lautaro Paniagua (Muñoz Team): E - Erick Camacho (Team Maras-C. Olivia): E

- Agustín Verna (GFC): P - Ulises López (Team Araneda-Las Heras): G

- Axel Neira (Chino Team): G - Maximiliano Breitenbucher (Team Balboa): P

- Martín Paniagua (Muñoz Team): P - Agustín Robles (Rivas Team): G

- Erick Villa Abrille (Team Wolf): GKO2 - Exequiel Arroyo (Dojo Samurai): P

Semifondo Pro-Am

- Tomás Taylor (GFC) GFU - Luciano Gutiérrez (Gregorianos-Rawson): P

Fondo Profesional

- Erick Cheuque (Team 24/7) KOT1 vs. Lautaro Arce (La Jauría-Bs.As.): P