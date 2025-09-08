Erick Cheuque y Tomás Taylor vencieron en el Municipal Nº3

El Gimnasio Municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo albergó la velada de kickboxing “Uniendo el Sur”, organizada por Team 24/7 con la producción de CFC y el apoyo de Comodoro Deportes, donde el comodorense Erick Cheuque fue ganador por knock-out ante el bonaerense Lautaro Arce. Además, en semifondo se impuso el también local Tomás Taylor en fallo unánime.
La velada estuvo organizada por el Team 24/7 del profesor Franco Rodríguez, con la producción de CFC Producciones y el apoyo de Comodoro Deportes, el último sábado con más de 80 combates de kicklight, kickboxing amateur, Pro-Am y Profesional, con peleadores de Buenos Aires, Coyhaique (Chile) y de toda la región patagónica, incluidas las escuelas locales.
En el evento destacó el combate profesional donde el anfitrión Erik Cheuque (Team 24/7) venció por knock-out a Lautaro Arce (La Jauría-Bs.As.) en el primer round, mientras que en semifondo el también comodorense Tomás Taylor (Gym Fight Club) derrotó por puntos en fallo unánime a Luciano Gutiérrez (Gregorianos-Rawson).
En la velada principal también lograron triunfos los púgiles locales Florencia Moraga (Team Balboa), Ian Sosa (GFC), Juan Ugarte (Antileo), Luciano Robles y Agustín Robles (Rivas Team), Axel Neira (Chino Team) y Erick Villa Abrille (Team Wolf), este último por la vía rápida, además de las victorias del chileno Arnaldo Ortiz y Ulises López (Team Araneda-Las Heras)
La velada con el auspicio del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la organización del Team 24/7 de Franco Rodríguez, en conjunto con el gran trabajo de CFC Producciones a cargo del promotor Leandro Moreno y el referente patagónico K-Box Latino/WKC/WKF Darío Achával.
Velada de Kickboxing “Uniendo el Sur”
Resultados - Velada principal
- Florencia Moraga (Team Balboa): G - Jazmín Rodríguez (Team 24/7): P
- Ian Sosa (GFC): G - Lautaro Bobadilla (Team Wolf): P
- Lautaro Duré (Dojo Samurai): P - Juan Ugarte (Team Antileo): G
- Bruno Lemos (Muñoz Team): P - Luciano Robles (Rivas Team): G
- Arnaldo Ortiz (AFC Coyhaique-Chile): G - Darío Carrizo (Chino Team-C. Olivia): P
- Lautaro Paniagua (Muñoz Team): E - Erick Camacho (Team Maras-C. Olivia): E
- Agustín Verna (GFC): P - Ulises López (Team Araneda-Las Heras): G
- Axel Neira (Chino Team): G - Maximiliano Breitenbucher (Team Balboa): P
- Martín Paniagua (Muñoz Team): P - Agustín Robles (Rivas Team): G
- Erick Villa Abrille (Team Wolf): GKO2 - Exequiel Arroyo (Dojo Samurai): P
Semifondo Pro-Am
- Tomás Taylor (GFC) GFU - Luciano Gutiérrez (Gregorianos-Rawson): P
Fondo Profesional
- Erick Cheuque (Team 24/7) KOT1 vs. Lautaro Arce (La Jauría-Bs.As.): P