Mateo Luna Aseff continúa agrandando la historia de la natación comodorense

Fue convocado para integrar la Selección Argentina Juvenil que competirá, del 10 al 15 de noviembre, en la Copa Pacífico de Natación en Cochabamba, Bolivia.

El pasado 26 de agosto, la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (CADDA) convocó a Mateo Luna Aseff, integrante del Equipo Municipal de Natación Comodoro Rivadavia, para representar al país en la Copa Pacífico de Natación en Cochabamba, Bolivia.

Con la nueva convocatoria, la natación comodorense suma otro gran logro y el deportista se manifestó “muy contento” por estar nuevamente en la Selección Argentina y “porque los profesores me tengan de nuevo en cuenta. Es una motivación, hay que entrenar y dar el 100%, y al momento de ponerse esa camiseta es otra historia”.

Y añadió que “vamos con buenas expectativas, estamos entrenando muy bien con los profesores, hago doble turno, gimnasio y estoy mucho tiempo en la pileta. Siempre con la idea de seguir mejorando”.

Mateo ya conoce lo que es una cita internacional porque en el 2023 fue al Sudamericano de Natación Juvenil, donde compartió con nadadores de elite y eso lo enriqueció en todo sentido.

“Quedé con una muy buena sensación luego de haber ido al Sudamericano Juvenil del 2023, ahí estuvimos con nadadores que hoy en día son grandes figuras, como Agostina Heim, Malena Santillán, Ulises Saravia o Ulises Cazau, quienes participaron en los Juegos Olímpicos. En el compañerismo y en el nivel de ellos, me llevé una linda experiencia”, remarcó.

En ese aspecto, dijo que la idea es “aprender de ellos y de tus errores”, y cree firmemente en el proceso “hay que seguir esforzándose día a día, porque no es de un año para otro, o de una semana para la otra, sino que en el día a día es ir construyendo algo con lo que mejores para el futuro”.

Junto a sus padres y al entrenador Federico Lastra, el deportista visitó al presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien le afirmó el acompañamiento para asistir una vez más a una competencia internacional.

“Con Hernán (Martínez) estuvimos diagramando lo que queda del año porque no es importante solo la competencia en Cochabamba, me quedan los provinciales, una prueba en San Luis y también los Juegos de la Araucanía que es muy importante para mí y para la provincia, queda un calendario bastante largo”, sentenció.