El newcom disputa la IV Copa Challenger Malvinas Argentinas

En el club Ingeniero Huergo quedó inaugurada la 4ª edición. Comodoro recibe a más de 600 jugadores de diferentes puntos del país.

Comodoro Rivadavia es sede, una vez más, de la Copa Challenger Malvinas Argentinas de newcom, en su cuarta edición, organizado por el Club Malvinas Argentinas, con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y la fiscalización de Fe.Chu.Vol (Federación Chubutense de Vóleibol).

El evento convoca a 52 equipos y más de 600 jugadores que le darán marco a la actividad, con la visita de elencos de provincias como Río Negro, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Neuquén, Chaco, sumándose los equipos de la provincia del Chubut y Santa Cruz. El certamen cuenta con las categorías + 40, + 50, + 60 y + 68 años.

El acto fue encabezado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, Martín Gurisich (Dirección General de Deportes), junto a Víctor Farsi (referente institucional), y Néstor Sánchez (responsable del torneo).

Sánchez describió que en esta edición “tenemos 52 equipos que están representando a 35 clubes. Estamos hablando de 600 personas que están pasando por Comodoro, participando de un evento deportivo de newcom, en las instalaciones que son de excelente nivel. Estas cosas se pueden hacer únicamente si se tiene el apoyo de la comunidad y del Ente Comodoro Deportes que nos permite lograr este tipo de torneos, que es el torneo más importante de la Patagonia”.

Hernán Martínez, por su parte, aseguró que desde la cartera deportiva “es una inmensa alegría que se vea un evento con la participación de muchos. Estamos orgullosos de los equipos de nuestra ciudad y valoramos lo que hacen ustedes, porque nos dan el sentido de lo que venimos haciendo está bien, de que se pueden seguir haciendo cosas por la actividad deportiva”.

Y remarcó que el newcom “hace años es un deporte más, trabajamos y nos posicionamos como tal. Ustedes (jugadores) son el sentido de eso, mientras disfruten y estén bien lo valoramos muchísimo. En estos eventos nos encontramos todos y disfrutamos”.

Foto: Prensa Comodoro Deportes.