La joven del video negó haber sido manoseada

Luego de la polémica por el video en el que parecía estar manoseando a una joven que le había pedido una foto, Enrique Cresto, intendente de la ciudad de Conocordia (Entre Ríos), recibió cierta cuota de alivio el martes por la tarde, cuando la joven involucrada utilizó las redes sociales para desmentir el supuesto manoseo del funcionario y aclarar cómo fueron los hechos.

Al notar que las imágenes difundidas por un periodista local tomaron una repercusión a nivel nacional, A.O. sintió la obligación de apelar a su cuenta de Facebook para asegurar que Cresto no se propasó con ella. “Voy a usar estas redes para aclarar que todo lo que se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira. Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando vi que unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él. Después de sacar varias fotos lo saludé y me volví a mi lugar.”, comienza el mensaje de la joven.

Acto seguido, la joven subrayó: “No me tocó como dicen, no me faltó el respeto ni nada, yo lo único que hice fue pedirle una foto porque lo admiro y me parece muy buena persona”.

Tras la difusión de la grabación en cuestión, A.O. lamentó la exposición en distintos medios de comunicación y el sinfín de críticas que recibió Cresto desde el domingo pasado, cuando se conocieron las imágenes. “Desde el fin de semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propasó conmigo ni nada. Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal... me duele mucho que me usen y me hagan daño a mí y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen... me doy cuenta que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine”, señaló.

Rápido de reflejos, el propio Cresto se hizo eco del descargo de la chica y agradeció sus palabras en los comentarios de la publicación. “A.O. muchas gracias por tu valentía. En el afán de dañarme a mí y a mi familia, terminaste siendo vos la más afectada. Nosotros sabemos que estamos expuestos a este tipo de calumnias e injurias. Nuestra solidaridad con vos y tu familia. Fuerza y a seguir para adelante…Siempre. Enrique y familia”, respondió el intendente concordiense.