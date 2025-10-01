La Legislatura distinguió a tres científicos del CENPAT

Gregorio Bigatti, Javier Signorelli y Martín Brogger recibieron la Declaración de Interés Científico por su labor en la campaña internacional a bordo del buque Falkor (too), que despertó gran interés a nivel mundial a través de transmisiones en vivo.

La Legislatura de la Provincia del Chubut reconoció este miércoles a los investigadores Gregorio Bigatti, Javier Signorelli y Martín Brogger, del CCT CONICET-CENPAT, quienes formaron parte de la expedición “Underwater Oases of Mar del Plata Canyon: Talud Continental IV”, realizada en conjunto por el CONICET y el Schmidt Ocean Institute. La campaña científica se desarrolló a bordo del buque Falkor (too) y captó la atención de miles de personas en todo el mundo a través de transmisiones en vivo por YouTube.

El acto se llevó a cabo en la oficina de la Presidencia de la Legislatura, en Rawson, donde los científicos recibieron la Declaración de Interés Científico de manos del vicegobernador Gustavo Menna. La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial de Despierta Chubut, Sandra Daniela Willatowski, y contempló además la entrega de una placa y una artesanía.

En la ceremonia estuvieron presentes el director del CENPAT, Nicolás Ortiz; la subsecretaria de Articulación Científica y Tecnológica, Georgina Davies Sala; el subsecretario de Innovación y Planificación Estratégica, Nicolás Sueyro; y la diputada María Andrea Aguilera.

Durante el reconocimiento, Martín Brogger destacó: “Este reconocimiento de la Legislatura lo entiendo como una señal de apoyo a la investigación científica y a la conservación. Pone en valor el trabajo que realizamos en el estudio de la biodiversidad y en el desarrollo de herramientas para su cuidado. Creo que es importante porque ayuda a acercar la ciencia a la sociedad y a las instituciones”.

Por su parte, Javier Signorelli expresó su gratitud: “Fue una alegría representar a la provincia del Chubut y al CENPAT en la expedición”. Finalmente, Gregorio Bigatti subrayó el rol de la provincia en el acompañamiento a la investigación: “En el marco de financiamiento que tenemos a nivel nacional, es muy importante el apoyo de la Secretaría de Ciencia del Chubut para becas cofinanciadas y poder continuar con proyectos de investigación y formación de recursos humanos”.