La Liga Municipal Formativa de Vóley empieza su 6ª temporada

Con la presencia de Río Mayo y Puerto Deseado como nuevos integrantes, este sábado comenzará la sexta temporada de la Liga Formativa de Vóley, certamen que se jugará con una importante cantidad de equipos en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 19.

En la cual participarán más de 45 equipos en las categorías sub 12, sub 14, sub 16 y sub 19, con presencia de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Caleta Olivia, y para esta edición se sumaron Puerto Deseado y Río Mayo, lo cual refleja el progreso que tiene la competencia.

“Estamos con muchas expectativas porque este año notamos un gran crecimiento en nuestra liga y podemos decir que es gracias al gran trabajo que venimos realizando desde hace más de 5 años. Nuestro objetivo es seguir creciendo, mejorar nuestra liga y brindar a todos los equipos la posibilidad de participar en esta competencia”, valoró Paola Ferrada, referente del vóley municipal.

EQUIPOS

Sub 12

Masculino: Waiwen, Choique, Río Mayo y Palazzo Vóley.

Femenino: Petroquímica, Laprida Vóley, Waiwen, Lihuen, Choique y Palazzo Vóley.

Sub 14

Masculino: Río Mayo, Waiwen y Choique.

Femenino

Zona A: Choique, Laprida Vóley, Municipal Huergo, Martín Rivadavia, Municipal Nº 3 y Estudiantes CR.

Zona B: Waiwen, Lihuen, Domingo Savio, Municipal Nº 2, Municipal Nº 4 y Municipal Km.5.

Sub 16

Masculino: Palazzo Vóley, Laprida Vóley, Municipal Nº 3 y Municipal Nº 4.

Femenino: Municipal Nº 3, Laprida Vóley, Municipal Huergo, Municipal Ciudadela, Municipal Nº4 y Palazzo Vóley.

Sub 19

Masculino: Laprida Vóley, Palazzo Vóley, Municipal Huergo, Municipal Juan XXIII, Municipal Nº1 y Municipal Aurinegro.

Femenino: Municipal Nº 2, Municipal Nº 3, Palazzo Vóley, Municipal Aurinegro y Municipal Km. 5.

PROGRAMA

SABADO 26

10:00 Sub 12 Femenino: Palazzo Vóley vs Laprida Vóley

10:00 Sub 16 Femenino: Laprida Vóley vs Municipal Ciudadela

11:00 Sub 14 Femenino: Municipal 3 vs Municipal Huergo (Zona A)

11:00 Sub 16 Femenino: Palazzo Vóley vs Municipal 4

12:00 Sub 12 Femenino: Club Lihuen vs Laprida Vóley

12:00 Sub 16 Femenino: Municipal Huergo vs Municipal Ciudadela

13:00 Sub 14 Femenino: Municipal 2 vs Club Lihuen (Zona B)

13:00 Sub 16 Femenino: Palazzo Vóley vs. Laprida Vóley

14:00 Sub 12 Femenino: Club Lihuen vs Palazzo Vóley

14:00 Sub 16 Femenino: Municipal Huergo vs Municipal 4

15:00 Sub 14 Femenino: Municipal 3 vs Laprida Vóley (Zona A)

15:00 Sub 16 Masculino: Municipal 3 vs Laprida Vóley

16:00 Sub 14 Femenino: Club Lihuen vs Municipal 4 (Zona B)

16:00 Sub 16 Masculino: Palazzo Vóley vs Municipal 4

17:00 Sub 14 Femenino: Laprida Vóley vs Municipal Huergo (Zona A)

DOMINGO 27

10:00 Sub 19 Femenino: Palazzo Vóley vs Municipal Km 5

10:00 Sub 16 Masculino: Palazzo Vóley vs Municipal 3

11:00 Sub 16 Femenino: Municipal 3 vs Municipal 4

11:00 Sub 19 Masculino: Municipal Huergo vs Municipal Juan XXIII

12:00 Sub 19 Femenino: Municipal 2 vs Municipal Aurinegro

12:00 Sub 16 Masculino: Laprida Vóley vs Municipal 4

13:00 Sub 16 Femenino: Municipal Huergo vs Laprida Vóley

13:00 Sub 19 Masculino: Municipal 1 vs Municipal Aurinegro

14:00 Sub 19 Femenino: Municipal Km 5 vs Municipal 3

14:00 Sub 19 Masculino: Laprida Vóley vs Municipal Juan XXIII

15:00 Sub 16 Femenino: Municipal 4 vs Municipal Ciudadela

15:00 Sub 19 Masculino: Municipal Huergo vs Municipal 1

16:00 Sub 19 Femenino: Palazzo Vóley vs Municipal 2

16:00 Sub 19 Masculino: Municipal Aurinegro vs Laprida Vóley

17:00 Sub 19 Femenino: Municipal Aurinegro vs Municipal 3

17:00 Sub 19 Masculino: Municipal Juan XXIII vs Municipal 1.