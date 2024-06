La mamá de Sofía Herrera se mostró angustiada por el caso Loan

María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, habló sobre la desaparición del pequeño Loan: "Lo vivo con angustia... No puedo entender cómo no lo pueden encontrar".

María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, la nena de la cual no se sabe nada hace 16 años, compartió la profunda angustia que vivió durante casi dos décadas. Sus declaracionesse dieron en un momento en el que el país está conmocionado por la búsqueda de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años desaparecido en Corrientes.

Su hija tenía solo 3 años cuando desapareció el 28 de septiembre de 2008 en un camping cerca de Río Grande, Tierra del Fuego. Desde entonces, su paradero se ha convertido en un doloroso misterio que sigue sin resolverse. "Los papás de Loan tienen que estar fuertes y unidos", señaló para luego comentar que "es terrible que desaparezca otro nene en el país". Asimismo, sostuvo que "no se puede entender, los delincuentes siempre van adelante que la justicia. Da a pensar que se lo llevaron".

En cuanto a la búsqueda, Delgado destacó que, según su punto de vista, "se perdieron las primeras horas, no se actuó y eso es lo más terrible, porque ahora ya son nueve días y el nene no está. ¿Y ahora quién se hace cargo de eso? Nadie". Además, comentó que "yo desde acá veo un pueblo desbordado. Está el Alerta Sofía, pero me parece que avisaron 24 horas después, como en el caso de Guadalupe -la niña de San Luis-, que también avisaron como tres o cuatro días después de que la nena había desaparecido".

"A través del Alerta Sofía actúan todos los medios de comunicación", resaltó y añadió que también participan Facebook y WhatsApp: "Se manda una alerta en la zona y también intervienen todas las fuerzas de seguridad". La mamá de Sofía contó que ya se usó en al menos cinco casos y que en tres de ellos dio buenos resultados.

Por otro lado, la mujer comentó que cuando hay un niño desaparecido la gente suele caerles a los padres. Con respecto a eso, dijo que "a los papás de Loan los veo aturdidos, pobrecitos. Yo creo que ellos no tienen nada que ver. Se ve a un nene que su papá lo está atendiendo, se lo ve en la casa jugando, tiene una camita donde él duerme. No se lo ve un nene maltratado. Uno con los años aprende un poco".