La mega estafa que sufrió la China Suárez

Furiosa, Eugenia 'China' Suárez se hizo presente en sus redes sociales para hacer un descargo en el cual advirtió a sus seguidores de una estafa de la cual fue víctima. Al parecer, la actriz descubrió que una empresa estaba vendiendo teléfonos usando su imagen para promocionarse.

“Está usando mi imagen para promover la venta de celulares y es totalmente falso”, escribió la actriz a través de una publicación que hizo en sus historias de Instagram. Si bien se había comunicado con la empresa para que dejen de usar su imagen, ellos nunca le contestaron.

“Mi equipo les advirtió reiteradas veces que borraran la publicación y no lo hicieron. No sé si existe la página o estafan gente. Denuncien por favor. Gracias”, cerró la China Suárez en su mensaje que no tardó en viralizarse en redes sociales.

La mencionada marca, por su parte, no hizo referencia al descargo de la actriz pero decidió borrar todas las publicaciones a las que la cantante hacía referencia. Por último, compartió un curioso mensaje en el cual explicaban el motivo de su ausencia en redes sociales.

“Hola, hoy tuvimos un problema de salud con uno de nuestros socios, les pedimos mil disculpas. En breve nos ponemos a responder sus dudas”, decía el texto compartido por la cuenta de la marca que vende teléfonos celulares.