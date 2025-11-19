La Municipalidad acelera el mantenimiento y embellecimiento de espacios verdes

Cuadrillas municipales trabajan esta semana en espacios verdes de los barrios Pueyrredón y Juan XXIII, con tareas de desmalezado, limpieza, reposición de materiales y mejoras en iluminación. También se preparan intervenciones en la Costanera céntrica de cara al verano.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia intensificó esta semana los trabajos de mantenimiento y reacondicionamiento en distintos espacios verdes de la ciudad, en el marco del plan de refacciones y embellecimiento que ejecutan las cuadrillas de la Secretaría de Control Urbano y Operativo, dirigida por Miguel Gómez.

Este miércoles, las tareas se concentraron en dos puntos del barrio Pueyrredón: el espacio verde “Raúl Horacio Trigo”, ubicado entre las calles Cayelli y Gallina, y la plazoleta “Julio Argentino Mussi”, situada en Olavarría al 1000. En ambos sectores se realizaron labores de desmalezado, limpieza general y revisión de infraestructura.

Sin título-1

El subsecretario de Mantenimiento y Conservación, Luis Correa, explicó que se inició un operativo sobre “una serie de cuatro plazas en los barrios Juan XXIII y Pueyrredón, corredores que estaban bastante abandonados”. Además de las tareas habituales, en algunos casos se avanzará con mejoras en la iluminación para reforzar la seguridad y el uso del espacio público.

Correa detalló que en una de las plazas se detectaron daños y sustracción de cables, situación frente a la cual “repusimos el material, revisamos el sistema eléctrico y ejecutamos el mantenimiento correspondiente, como venimos haciendo en distintos puntos de la ciudad”.

Sin título

De cara a los próximos días, el funcionario adelantó que se comenzará a trabajar en la Costanera céntrica, donde se colocarán módulos orientados hacia el mar y se reacondicionará el sector verde del patio de comidas. “Queremos poner en valor ese espacio teniendo en cuenta la llegada de la temporada de verano, para que los vecinos puedan disfrutarlo plenamente”, señaló.

Finalmente, Correa pidió la colaboración de la comunidad para preservar los espacios públicos: “Es importante tirar la basura en su lugar, no romper mesas y bancos, no dañar la infraestructura ni pisar el pasto. Estos lugares son de todos y debemos cuidarlos”.