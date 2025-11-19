Municipio y provincia coordinan apoyo a la Sociedad Rural

El intendente Othar Macharashvili destacó la importancia de acompañar a las nuevas autoridades de la institución rural, poniendo en valor la actualización de liderazgos y el impulso que representa, al sostener que “era importante estar presentes para acompañar a la nueva conducción de la Rural, que tuvo una renovación no solamente de gente, sino también generacional, con personas jóvenes, con muchas ganas y mucho impulso”.

Durante la reunión, se abordaron las dificultades que enfrenta actualmente la actividad ganadera y agropecuaria en la región y, al respeto, el titular del Poder Ejecutivo Municipal remarcó que “escuchamos la problemática del sector y vamos a acompañar las gestiones con el gobierno provincial para buscar soluciones, sabiendo que no son sencillas y que tenemos que trabajar entre todos”.

Asimismo, el intendente hizo hincapié en la necesidad de una planificación sostenida. Es por ello que señaló que “hoy, aunque son competitivos los valores de la carne ovina y la lana, tenemos una gran problemática, que es la despoblación en toda la región patagónica, y eso no se revierte de un día para otro. Hay que seguir trabajándolo, armar una agenda y avanzar, punto por punto, para encontrar soluciones de manera conjunta”.