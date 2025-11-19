Para Ávila, ahora hay que crear puestos de trabajo

El diputado y dirigente sindical también celebró la eliminación de las retenciones a la exportación de hidrocarburos convencionales.

Tras un encuentro multisectorial convocado por el gobernador, Ignacio Torres, para informar los alcances del acuerdo celebrado el martes con el Gobierno nacional, Jorge Ávila enfatizó que "el principal objetivo sindical será asegurar que los 240 millones de dólares recuperados a través de esta legislación se traduzcan directamente en nuevos puestos de trabajo para Chubut".

A pesar de reconocer que todos los sindicatos de la Cuenca han sido golpeados, el diputado nacional y titular del sindicato del Petróleo y Gas Privado reafirmó “el compromiso inquebrantable” de su gestión con la defensa de los trabajadores.

En este contexto, indicó que "gracias a este acuerdo, el sindicato se sentará a negociar un nuevo alcance con las operadoras para redefinir las condiciones laborales y asegurar la continuidad de la actividad no convencional en Chubut, Santa Cruz y Neuquén".

Para el referente del sindicato más importante de Chubut, “este esfuerzo conjunto es visto como el inicio de un nuevo camino para la industria tras superar uno de sus momentos más duros”.

Además, calificó el reciente anuncio como “lo mejor para la Cuenca en mucho tiempo”, pero insistió en que el desafío inmediato es "traducir ese logro en puestos de trabajo para restaurar la confianza de los obreros".

Respecto del cronograma de reactivación, el líder sindicalista fue cauto, señalando que “si bien el anuncio es positivo, los efectos no se sentirán este año”, proyectando que la recuperación y la nueva inversión se reflejarán recién a partir de 2026.