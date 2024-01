La nueva burrada de Lilia Lemoine contra la cultura

Lilia Lemoine volvió a hablar en contra de la cultura y reveló que pidió el cierre del INCAA antes de soltar una nueva burrada en medio de una entrevista con Reynaldo Sietecase. "¿Por qué hay que pagarlo con impuestos de todos?", soltó la diputada libertaria.

En una charla con el periodista Reynaldo Sietecase en Radio con Vos, la cosplayer que se sumó a las filas de La Libertad Avanza atacó a la cultura y disparó: "No es primera necesidad el arte. Una persona que no puede comer no puede ir al teatro, tampoco. Entonces, ¿por qué hay que pagarlo con impuestos de todos?".

"¿En el caso del INCAA, por ejemplo, que es un organismo que se auto sustenta, a usted como artista no le hace dudar?", le preguntó Sietecase, ahondando en la posición de Lemoine, que volvió a la carga. "No se cierra el INCAA. Es un organismo que, en particular, nunca jamás me dio ningún beneficio como realizadora independiente que hizo dos películas, sin siquiera pensar en ir hasta ahí sabiendo las trabas que ponen y que no nos iban a aprobar jamás un proyecto. Ciérrenlo. Creo que los actores, directores y artistas -yo hago efectos especiales también- que nos formamos para trabajar en el sector, entendemos que el arte está vivo y muta. Quizás hace 50 años fue necesario, hoy no".