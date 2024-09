La Nueva Unión, un club joven que apuesta a crecer

El Club Deportivo La Nueva Unión se formó hace apenas dos años y juega en la Categoría B de la Liga Independiente de Fútbol de los Barrios. La institución cuenta con alrededor de 40 jugadores pertenecientes a Zona de Quintas, Máximo Abasolo y San Martín, entre otros barrios de la ciudad.

El presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, recibió en su despacho a integrantes de la comisión, colaboradores y jugadores de La Nueva Unión, para dialogar sobre el presente del equipo barrial.

Hugo Runin es presidente del club y, al salir de la reunión, comentó: “somos un club nuevo, este es el segundo año y el segundo torneo que estamos participando. Venimos bien, tenemos una buena cantidad de chicos y varios ya se están sumando para el próximo campeonato”.

Según el dirigente, “la idea es seguir creciendo y no aflojar, no bajar la vara”. En ese sentido, valoró: “tenemos mucho acompañamiento por parte de los chicos y de sus familias, que no nos abandonan y nos ayudan a que el club siga creciendo”.

En cuanto a lo deportivo, dijo que “estamos peleando arriba, somos punteros de la Primera división, estamos contentos y tenemos que seguir así. Vamos a tratar de salir campeones y lograr el ascenso a la Categoría A, queremos cerrar un buen año compartiendo y festejando un campeonato”.

Para Hugo Runin, el fútbol de los barrios “se trata de compartir en familia y con amigos, y que los domingos sean amenos para toda la familia”. Asimismo, valoró el acompañamiento desde el Estado municipal: “es una ayuda muy importante que tenemos. Desde que arrancamos, Hernán (Martínez) nos dio una mano y vamos a seguir trabajando conjuntamente”.