La Octava de River conquistó la Messi Cup

Derrotó 2-0 al Atlético Madrid de España y conquistó la primera edición del torneo de fútbol Sub 16 que organizó en Miami el crack Lionel Messi.

El plantel de la Octava división de River Plate de la Argentina se consagró este domingo campeón de la 1ª edición de la Messi Cup, torneo Sub 16 de fútbol organizado por el crack Lionel Messi, al derrotar al Atlético Madrid de España por 2-0 en la final.

El partido final se jugó en el Chase Stadium de la ciudad de Fort Lauderdale, escenario donde juega habitualmente el Inter Miami sus partidos de la MLS.

El elenco argentino, que terminó con diez por expulsión de Valentín Sayago, se quedó con la victoria por los dos goles que marcó Bruno Cabral. Primero abrió el marcador a los 27 minutos de juego, y luego, en un feroz contrataque, el “Toro”, quien fue la figura del partido, anotó su doblete.

De esa manera, River dejó parado de la mejor manera al fútbol argentino, y nada menos que conquistando la Messi Cup, un torneo que organizó Lionel Messi y que espera con el correr de los años que se vuelva a repetir y con la participación de más equipos.

TERCER PUESTO PARA EL CITY

Por su parte, en el partido por el tercer lugar, y en duelo entre clubes ingleses, el Manchester City derrotó 2-1 al Chelsea. Los dos goles de los “ciudadanos” los marcó Tirenioluwa Aiyegbusy, quien fue elegido como el mejor jugador del encuentro. El tanto de los londinenses, que por cierto fue un verdadero golazo, lo hizo Trei Faromo Adebayo.

El quinto puesto del torneo quedó para el Barcelona de España, sexto culminó el Inter Miami, séptimo fue Newell’s Old Boys -el otro representante argentino- y octavo fue el Inter Milan de Italia.

……………..

Posiciones finales

1º River Plate (Argentina)

2º Atlético Madrid (España)

3º Manchester City (Inglaterra)

4º Chelsea (Inglaterra)

5º Barcelona (España)

6º Inter Miami (Estados Unidos)

7º Newell’s Old Boys (Argentina)

8º Inter Milan (Italia)