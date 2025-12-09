La Oficina de Empleo cierra el año con el Taller "Empleabilidad 2.0"

Se trata de una propuesta formativa abierta a toda la comunidad. Está orientada a brindar herramientas actualizadas para enfrentar los desafíos del nuevo mundo laboral. La actividad se llevará a cabo el miércoles 17, de 11 a 13 horas, en instalaciones del CIP.

La directora de Formación y Capacitación Laboral, Viviana Carrazco, explicó que esta capacitación forma parte del cierre 2025. “Ya se realizó el año pasado y este año buscamos extenderla a toda la comunidad. Si bien es muy importante la participación de los usuarios habituales de la oficina, el taller es abierto para todos, sin restricciones de edad. La franja etaria se solicitará solo a modo de relevamiento interno”, aclaró.

Asimismo, la funcionaria destacó que “el objetivo central es acompañar a las personas en el proceso de reinventarse en un contexto de cambio, comprendiendo qué perfiles espera el nuevo mundo laboral, cómo reconfigurar el currículum y de qué manera redefinir la trayectoria ocupacional de quienes están buscando insertarse o reinsertarse en el mercado de trabajo”.

En cuanto a los contenidos que serán brindados en el taller, Carrazco sostuvo que “se estructurará en cuatro ejes temáticos centrales: I) Empleabilidad 2.0 y lineamientos generales; ll) Nuevo mundo laboral y las transformaciones actuales del mercado de trabajo; III) Redefinición de la trayectoria ocupacional, orientada a valorar habilidades y posibilidades de reconversión; IV) Currículum que comunica vs. currículum que descarta, donde se brindarán pautas sobre marca personal, uso de redes, inteligencia artificial y una actividad práctica de elaboración de CV”.

Agregó que “además, los participantes podrán vincularse con una consultora de recursos humanos, lo que permitirá que sus currículums circulen no solo a través de la Oficina de Empleo sino también por nuevos canales de intermediación laboral”, adelantó

Los interesados, podrán inscribirse a través del link https://forms.gle/JB6tDZprad6cRBkB7 habilitado por la Oficina de Empleo, disponible desde este miércoles 10 hasta el martes 16 de diciembre, previo al taller. Además, quienes deseen realizar consultas pueden hacerlo al 2974 17-8381.