"La oposición del Concejo elige no acompañar la emergencia"

Los concejales del Frente de Todos, Daniel Vleminchx y Gustavo Reyes, se refirieron a la decisión de los bloques Juntos por el Cambio y Raúl Alfonsín de no acompañar la extensión de la emergencia sanitaria por 90 días, que finalmente se aprobó por mayoría en el Concejo Deliberante.

Con 8 votos contra los 4 de la oposición, el Concejo Deliberante aprobó la extensión de la Emergencia sanitaria por 90 días más para permitirle al Poder Ejecutivo erogar fondos que permitan seguir atendiendo la necesidades de la pandemia, como comprar de equipamiento e insumos, subsidios y créditos para los rubros más afectados.

Al respecto, el presidente del bloque Frente de Todos, Daniel Vleminchx, explicó: "la emergencia es darle facultades el ejecutivo para que pueda seguir cumplimentando las necesidades que tenemos. Casi 200 millones de pesos en función de esto que atravesamos".

En ese sentido, el edil afirmó estar "muy preocupado porque la gente está muy mal, noto la preocupación del Ejecutivo, del intendente. Los peronistas estamos poniendo todos los fierros que hay que poner. Esto lo hicimos nosotros, nuestro bloque, porque no acompañó Juntos por el Cambio"

Sobre la decisión que tomó la oposición para no acompañar, afirmó desconocer el motivo: "Será por el título en los diarios de mañana, no le encuentro otro motivo. Hay cuestiones que podemos debatir porque estamos en distintas veredas, pero la oposición lo que busca en cada sesión es el título. No entiendo el sentido de no acompañar la emergencia".

Hablan de controlar. ¿De qué se trata controlar? Hay comisión de seguimiento, siempre se analiza, esta el secretario Issa Pfíster que es muy ordenado. No entiendo muy bien. Quedamos medio desorientados y tampoco hubo posibilidad de escuchar argumentos de por qué no acompañan esta emergencia necesaria, que es imperiosa porque sufre la gente, el pueblo, todos".

Reyes: "Es grave no acompañar"

"La oposición no acompañó el proyecto de prórroga, no consideran que estamos en emergencia. Claramente, es una bajada de línea a nivel nacional", repudió el concejal Gustavo Reyes sobre la decisión de los tres concejales de Juntos por el Cambio -Ana Clara Romero, Tomás Buffa y Graciela Zafirio- y el concejal del unibloque Raúl Alfonsín, Omar Lattanzio.

"La verdad que nos tomó en parte por sorpresa porque, unos minutos antes de arrancar la sesión, el concejal Buffa había dicho que acompañaba la emergencia pero se ve que después, hablándolo con su presidente de bloque, han decidido no acompañarla", explicó Reyes.

En tono crítico planteó que esta decisión del bloque opositor "por un lado nos sorprende pero por otro lado no nos sorprende, dado que vienen desde hace tiempo, tanto a nivel nacional como local, planteando la anti cuarentena, planteando que no es necesario tomar todas las medidas que se están tomando"

En ese marco, consideró que "no acompañar una emergencia como la que se está viviendo hoy por hoy en la ciudad, es por lo menos grave. Incluso ellos forman parte de una comisión de seguimiento de los fondos que se están utilizando en el marco de la emergencia"

En esa línea, apuntó que "es bastante irresponsable no acompañar hoy una emergencia o la prórroga de esta emergencia dada la situación que vivimos hoy en la ciudad. La emergencia sanitaria, económica, y financiera fue impulsada por el Poder Ejecutivo en el mes de abril permite a la Municipalidad poder manejar los fondos de una determinada manera, como compensación de partidas, sin tener que pasar por el Concejo Deliberante. Nosotros como Concejo delegamos esa facultad por una cuestión de emergencia".

Sobre el sistema de rendición de cuentas, advirtió: "pese a que no tendría por qué hacerlo porque la emergencia se lo permite, el Poder Ejecutivo cada 15 días hace una rendición de cuentas de lo que va haciendo con los gastos públicos”.