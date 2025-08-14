La Pampa organizará los Juegos de la Araucanía

Se confirmó este jueves la nueva sede de los Juegos Binacionales, luego de que Tierra del Fuego desistiera por la crisis económica y falta de apoyo financiero.

El Consejo General de los Juegos Binacionales de la Araucanía, informa, que de manera unánime, aprobó el cambio de sede de la versión XXXII de los Juegos Binacionales de la Araucanía, siendo la nueva sede de estos juegos, la provincia de La Pampa, Argentina.

Asimismo, se anunció que el Consejo General de los Juegos Binacionales de la Araucanía, acordó que este evento deportivo se realizará del 6 al 12 de diciembre de 2025.

Por otra parte, el Consejo General agradece enormemente el esfuerzo realizado por cada una de las regiones chilenas y provincias argentinas, y de forma especial, a las autoridades de la provincia de La Pampa, que recibirán y permitirán la realización de estos juegos, que tienen por objetivo, seguir fortaleciendo los lazos de amistad y hermandad de Argentina y Chile a través del deporte.

De esa manera, La Pampa será organizador de los próximos Juegos Binacionales, luego de que Tierra del Fuego se bajara por la crisis económica y falta de apoyo financiero.